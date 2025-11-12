„Nu știu de ce Drulă credea că o să-l voteze cineva, că ce? Păi stați puțin, că nu e timpul pierdut. Eu sunt convins că se joacă și că Drulă e un candidat cu șanse. Fix pe retorica lui Nicușor, fix pe retorica de salvare, dar până la urmă… Până la urmă, Drulă trebuie să preia greaua moștenire de la Nicușor Dan și să o ducă mai departe în același fel”.

București, o problemă fără soluții

Rugat să exemplifice un astfel de discurs retoric, fostul președinte al PSD a completat:

„Adică, dacă acum am făcut 45 de minute până aici la tine, cu Drulă voi face o oră și jumătate, ca să păstrăm trendul, ca să spun așa cu Bucureștiul care, sigur, e o poveste fără sfârșit, se pare, în formula actuală. A doua zi după vot ca fi ca după beție. Dar până la Drulă o să mai vorbim”.

/div>