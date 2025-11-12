Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, l-a avut ca invitat pe fostul premier Victor Ponta. Politicianul apreciază că actualul candidat al USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, este un continuator al retoricii lui Nicușor Dan, fondatorul partidului.
Fost candidat la funcția supremă în stat, în scrutinul din luna mai, Victor Ponta a comentat șansele lui Cătălin Drulă, candidatul înscris din partea USR în cursa care îl va desemna pe viitorul edil al Capitalei. De altfel, Drulă a preluat inclusiv conceptul sloganului care a marcat campania președintelui, onestitatea. Totuși, a observat Ponta, „în România onestă toată lumea are ceva de ascuns”.
Drulă, urmașul lui Nicușor Dan
Provocat de moderator să evalueze șansele reale ca useristul să se impună la alegerile locale din 7 decembrie, ținând cont că a preluat aceeași „retorică de salvare” consacrată de actualul șef al statului, Ponta a afirmat:
„Nu știu de ce Drulă credea că o să-l voteze cineva, că ce? Păi stați puțin, că nu e timpul pierdut.Eu sunt convins că se joacă și că Drulă e un candidat cu șanse. Fix pe retorica lui Nicușor, fix pe retorica de salvare, dar până la urmă… Până la urmă, Drulă trebuie să preia greaua moștenire de la Nicușor Dan și să o ducă mai departe în același fel”.
București, o problemă fără soluții
Rugat să exemplifice un astfel de discurs retoric, fostul președinte al PSD a completat:
„Adică, dacă acum am făcut 45 de minute până aici la tine, cu Drulă voi face o oră și jumătate,ca să păstrăm trendul, ca să spun așa cu Bucureștiul care, sigur, e o poveste fără sfârșit, se pare, în formula actuală. A doua zi după vot ca fi ca după beție. Dar până la Drulă o să mai vorbim”.