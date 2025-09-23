Ponta: „PSD a dat semnal să nu se voteze moțiunea împotriva lui Buzoianu. Ea, Țoiu și Moșteanu au mandat să BLOCHEZE lucruri esențiale pentru România”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a afirmat că România se confruntă cu cel mai ridicat preț la energie din Uninunea Europeană și a acuzat actualii miniștri USR că blochează orice soluție pentru reducerea acestuia. Fostul premier a anunțat că va vota moțiunea depusă împotriva Dianei Buzoianu. Urmăriți aici emisiunea integrală.

Victor Ponta a declarat că „cea mai mare problemă a României este că avem cel mai mare preț la energie din UE”. El a criticat ministerele conduse de reprezentanți USR, acuzând că „au pus ONG-urile să oprească proiecte esențiale pentru reducerea costurilor”.