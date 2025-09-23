Ponta: „PSD a dat semnal să nu se voteze moțiunea împotriva lui Buzoianu. Ea, Țoiu și Moșteanu au mandat să BLOCHEZE lucruri esențiale pentru România”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a afirmat că România se confruntă cu cel mai ridicat preț la energie din Uninunea Europeană și a acuzat actualii miniștri USR că blochează orice soluție pentru reducerea acestuia. Fostul premier a anunțat că va vota moțiunea depusă împotriva Dianei Buzoianu. Urmăriți aici emisiunea integrală.
Victor Ponta a declarat că „cea mai mare problemă a României este că avem cel mai mare preț la energie din UE”. El a criticat ministerele conduse de reprezentanți USR, acuzând că „au pus ONG-urile să oprească proiecte esențiale pentru reducerea costurilor”.
„Nu pică nici guvernul, nici ministrul de la o moțiune, dar ieri era un freamăt între colegii mei de la PSD. Eu votez moțiunea pentru că vreau să dau un semnal că acești oameni, care nu au nicio pregătire profesională, nu au ajuns din întâmplare în aceste poziții. Doamna Buzoianu, doamna Țoiu, domnul Moșteanu nu au ajuns din întâmplare. Au ajuns în aceste domenii din care poți să blochezi orice încercare a României de a reveni la normal cu prețurile la energie”, a spus Ponta.