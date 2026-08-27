Războiul atipic din Orientul Mijlociu declanșat de SUA și Israel contra Iranului are un câștigător cert, China, a declarat experta în afaceri externe Ioana Constantin-Bercean în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Analista a explicat de ce, cu toate că nu intervine militar, gigantul asiatic are o influență indubitabilă în conflict. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.
Marți, Beijingul a respins amenințarea Statelor Unite privind sancțiunile împotriva companiilor și țărilor care continuă să facă afaceri cu Iranul. China avertizează că va lua „toate măsurile necesare” pentru a-și proteja interesele. Avertismentul vine după ce Washingtonul a anunțat o nouă campanie de sancțiuni menită să izoleze economic Teheranul.
Invitata jurnalistului Ionuț Cristache, experta în afaceri externe Ioana Constantin-Bercean, a subliniat că, deși vor exista represalii economice față de Iran, China nu va interfera militar în conflictul declanșat de americani în Orientul Mijlociu.
„Represalii economice vor fi, dar China nu intervine militar. Ea a sprijinit Iranul cât de mult a putut, oficial sau mai puțin oficial. Sigur, mai puțin oficial. China a învățat din acest război, și până la urmă cred că este principala câștigătoare”.
În altă ordine de idei, și Iranul poate fi considerat ca fiind câștigător din anumite puncte de vedere.
„Și Iranul este puțin câștigător pentru că și-a creat o imagine rezilientă sau a celui care face față opresorului. Totuși, am avut o armată iraniană decimată care nu s-a predat în fața celei mai puternice armate din lume. Poate sună paradoxal, dar asta e realitatea. Iranul nu a capitulat, nu s-a schimbat regimul. Programul nuclear încă există și probabil va fi continuat”, a mai afirmat specialista.
În acest context complex, Coreea de Nord continuă să fie un pericol ținând cont de arsenalul său nuclear, a mai observat invitata.
Și mai este un paradox. Am avut niște declarații ale președintelui Trump care spunea că se întâlnește sau ar dori cu președintele coreean. Coreea de Nord nu este tocmai o democrație, ba dimpotrivă. Mai mult decât atât, Coreea de Nord are capabilitate nucleară. Sigur, dezvoltată pe fondul unor greșeli ale primei președinții a lui Bush junior.