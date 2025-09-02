Robert Turcescu: „Amenințarea cu DEMISIA lui Bolojan e doar o exagerare. Dacă pleacă Bolojan, dispare și România?”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Robert Turcescu l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că, deși aduce critici aparatului de stat și propune reforme care vor lăsa mulți bugetari fără loc de muncă, el însuși a lucrat toată viața la stat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Robert Turcescu: „Dacă pleacă Bolojan, dispare România de pe hartă?”

În contextul reformelor la aparatul de stat, Ilie Bolojan le sugerează angajaților care și-au pierdut funcțiile să se îndrepte spre mediul privat. Robert Turcescu afirmă că, având în vedere că Bolojan a lucrat toată viața în funcții publice, acesta nu ar fi în poziția de a le da astfel de sfaturi. Cu atât mai mult, Turcescu critică modul în care mulți oameni din spațiul public sau din media îi supraevaluează capacitățile de reformă, considerând o exagerare amenințările acestuia cu demisia, în contextul neînțelegerilor privind pachetul doi de măsuri fiscale.