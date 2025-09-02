Robert Turcescu: „Amenințarea cu DEMISIA lui Bolojan e doar o exagerare. Dacă pleacă Bolojan, dispare și România?”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Robert Turcescu l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că, deși aduce critici aparatului de stat și propune reforme care vor lăsa mulți bugetari fără loc de muncă, el însuși a lucrat toată viața la stat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
În contextul reformelor la aparatul de stat, Ilie Bolojan le sugerează angajaților care și-au pierdut funcțiile să se îndrepte spre mediul privat. Robert Turcescu afirmă că, având în vedere că Bolojan a lucrat toată viața în funcții publice, acesta nu ar fi în poziția de a le da astfel de sfaturi. Cu atât mai mult, Turcescu critică modul în care mulți oameni din spațiul public sau din media îi supraevaluează capacitățile de reformă, considerând o exagerare amenințările acestuia cu demisia, în contextul neînțelegerilor privind pachetul doi de măsuri fiscale.
„Ilie Bolojan e bugetarul bugetarilor. M-am trezit de dimineață și, când am deschis rețelele de socializare, era o jale, plângeau toți, că Ilie Bolojan a amenințat cu demisia. Ziceau că, dacă pleacă Bolojan, înseamnă că intrăm în junglă, dacă pleacă Ilie Bolojan, singurul reformator nu mai poate, săracul, și amenință cu demisia. Hai să fim serioși. Ăsta este vârful pe care l-a putut oferi România în materie de om politic, bărbat de stat și șef de guvern? Ilie Bolojan? Deci, dacă mâine acest personaj dispare din ceea ce înseamnă, nu știu, fruntea guvernului României, să zicem, da, și se duce, nu știu, la Senat sau se duce acasă la Oradea și bea o țuică și nu mai vine la București deloc până moare, înseamnă că România dispare de pe hartă? Am ajuns să ne punem speranțele de fiecare dată, să zicem: Iohannis ne salvează, este neamțul nemților, așa ceva n-a văzut… Dacă a plecat Ciucă de la guvern, a murit țara? Dacă a plecat Ciolacu, a murit țara? Dacă a plecat Ciorbea, pe vremuri, de la guvern, a murit țara? Sau Stolojan? Sau Boc? Țara asta a avut o grămadă de prim-miniștri, niște vai de capul lor. Toți, sau cei mai mulți dintre ei.”