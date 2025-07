Robert Turcescu: „În campania electorală, Bolojan și Nicușor au fost asistați de SISTEM”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Robert Turcescu, jurnalist, a vorbit despre cum scandalul Pieleanu este un paravan pentru alte scandaluri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Robert Turcescu a vorbit despre cum un scandal acoperă un alt scandal. Acesta s-a întrebat de ce legătura dintre Nicușor Dan și Matei Păun nu mai este de interes pentru presă. Jurnalistul observă un fenomen al presei românești. Orice subiect devine de interes pentru presă, dar în maximum 48 de ore se stinge. Acesta susține că în prezent scandalul cu Pieleanu este din nou la modă. Există, după spusele lui Turcescu, câteva nume la care se apelează când sunt alte scandaluri de acoperit. Unul dintre aceste nume este și Pieleanu. Ingredientele, susține jurnalistul, sunt persoană publică și scandal sexual. Apoi, Turcescu a vorbit și despre susținătorii din campania lui Nicușor Dan. Acesta o nominalizează pe Alina Mungiu Pippidi despre care spune că s-a retras din peisaj. Jurnalistul declară cu certitudine că Bolojan și Nicușor Dan au fost susținuți în campanie de așa-zisul sistem. Acum, după luni de la alegeri, sistemul se retrage din spatele acestora pentru a le hrăni sindromul de dependență. Deși este categoric în declarații, Turcescu nu prezintă decât speculații cum că sistemul ar influența alegerea Șefului SRI, ba chiar mai mult, i-ar dicta Președintelui Dan cine să fie numit.

„De ce a rămas în aer în momentul de față, de exemplu, și la nivel de presă, dar mai ales la nivel de servicii, că ar trebui în continuare lămuri despre legătura domnului Nicușor Dan cu domnul Matei Păun? Iată un subiect pe care presa din România ar trebui în continuare să-l aibă în atenție. L-a dat naibii, gata l-a trecut la și altele. Bă, adevărul e că, deși am înțeles că nu-ți place cuvântul ăsta, cum să spun, suntem o nație de … Noi pornim la război. La război, pac. La război, pe orice. Legăturile lui cutare cu mafia, nu știu care poze, se dezvăluie cutare… Știi cât durează? 24-48 de ore maximum. Acum e la modă scandalul cu Pieleanu. Există câteva nomina odiosa (n.r. nume care provoacă neplăceri) în această țară. Dacă vrei să acoperi un scandal, dacă vrei să acoperi o problemă legată de ceva ce se întâmplă. Are o problemă Bolojan, are o problemă Nicușor Dan… Ce avem noi? Hai să dăm una cu Pieleanu. Ingredientele sunt extraordinare. Sex… Pieleanu, persoană cunoscută. Sociologie. Nu vezi că până și Mungiu (n.r. Alina Mungiu Pippidi) s-a dat la fund puțin în toată treaba asta. În campania electorală, atât Bolojan cât și Nicușor, dar mai ales Nicușor, au fost asistați. Au fost asistați de sistem, din spate. A venit doamna Mungiu și a rupt din timpul prețios pe care știm că îl are drămuit. Apropo de cursurile pe care le predă pe unde te duci, la Roma. Doamnă Mungiu era seară de seară, seară de seară la B1TV. Dădea indicații prin televizor, ăla trebuie să facă așa. Atenție, trebuie să aveți candidat unic, trebuie să faceți aia, trebuie să cutare, cutare. S-au așezat lucruri acuma. Băieții din sistem, intenționat să fie foarte clar, îi lasă pe ăștia, cel puțin pentru o perioadă, să vadă ce înseamnă să nu beneficieze de sprijinul lor din spate. Pentru că Nicușor trebuie să numească șeful de la SRI, să nu cumva să facă un pas greșit. ”, a explicat jurnalistul.