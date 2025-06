Robert Turcescu: „Să se ia bob cu bob, numărat cu numărat voturile din saci”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Robert Turcescu a făcut acuzații privind desfășurarea alegerilor prezidențiale din 2025. Acesta a criticat și modul în care actualul președinte își exercită mandatul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Turcescu susține că alegerile desfășurate în 2025 au fost viciate. El a cerut ca voturile să fie verificate manual.

Turcescu a declarat că cere de luni de zile o verificare completă a voturilor, criticând sistemul electronic de centralizare.

„Cred că alegerile prezidențiale din România, pot să cred chestia asta? Mă bate cineva? Eu cred că alegerile prezidențiale din România din anul 2025 au fost furate. Din tot soiul de puncte de vedere. Și cer pentru chestia asta de luni de zile să se întâmple măcar o dată în viață să trăim și noi acest moment în care să se ia bob cu bob, numărat cu numărat voturile din sacii ăia care-s depozitați acuma pe la dracul știe unde. Măcar am avea și ocazia extraordinară de a verifica dacă mizeria aia de soft, pe care ne-o bagă ăștia pe NASA, fiind marea invenție a STS-ului, ce rateu dă.”, afirmă Turcescu.

Invitatul a ironizat faptul că șeful statului refuză să respecte procedura desemnării premierului prin consultări cu partidele parlamentare. Turcescu spune că Nicușor Dan preferă să se înconjoare de apropiați și să creeze un cerc restrâns de decizie la Cotroceni.

„Bă, nu e rușinos, mă, că astăzi avem… vine unul de ăsta în fruntea statului. Înțelegi și tu. Ai, băi, niște partide? Ai PSD, PNL, chiar dacă e condus de Predoiu, vine Blaga, USR, ai dat-o pe asta de la Câmpulung, și e condus acuma de Dominic Fritz, avem UDMR condus de Kelemen Hunor. Și îți vine unu și zice: „bag picioarele în ea de constituție. Ce zice? Trebuie să desemnez un prim-ministru după consultări cu partidele, îmi bag picioarele în ea. Am adunat niște băieți aici. Am mai găsit eu niște prieteni. Am vorbit cu Matei. Știți ce fac? Mă, fac ceva ce sigur nu e în Constituție. Să vină mă la mine, că îi bag într-o debara la Cotroceni și fac eu aici niște consultări. De ce? Pentru că eu nu vreau, mă, doar să fiu președinte. Nu vreau nici președinte jucător, ăla fost Băsescu, mă, la revedere, la gară cu Băsescu, e prea puțin. Eu vreau să fiu și președinte, și prim-ministru, și șef de Parlament și orice.”, spune Turcescu.