Cea mai nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu, a abordat influența Franței în România. Aceasta a fost vizibilă inclusiv la ceremonia de repatriere a rămășițelor pământești ale ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Ghica. Fastuosul eveniment a fost însoțit de un amplu discurs al președintelui Nicușor Dan.

Ion Cristoiu a observat că, deși ignoră faptul că Grigore Ghica a fost numit de ruși, discursul președintelui de duminică practic a făcut „un elogiu protectoratului rusesc”.

Mihai Ghyka, omul de încredere al premierului Dacian Cioloș

Context în care moderatorul emisiunii l-a adus în discuție pe Mihai Ghyka, descendentul direct al lui Grigore Ghyka, ultimul domnitor al Moldovei. Acesta emigrat în Canada în 1989, revenind în România într-o poziție de top la Bergenbier. În 2015, avansează la vârful statului, fiind numit secretar de stat la Ministerul Culturii, în Guvernul Cioloș.

Cristache: Moștenitorul a fost și în guvernul Cioloș, la cultură.

Cristoiu: Cumințenia pământului (n.r. – campania de subscripție publică inițiată de Mihai Ghyka pentru achiziţionarea de către stat a capodoperei lui Brâncuși, acțiune soldată cu un eșec).

Cristache: Cum se întâmplă toate pe relația asta cu Franța, cu Cioloș. Doamna (Oana) Gheorghiu cu bărbatul angajat la companie franceză, concubinaj, nu știm ce companie, cât câștigă. Mirabela, angajată la companie franceză, la Renault. Nicușor Franța, Cioloș Franța. Acuma Ghyka, Franța. Din Germania se poate? Că ne-a zis Nicu că avem parteneriat cu Nemția. Nu se poate, cu SUA nu se poate, deci doar cu Franța se poate.

Cristoiu: V-am spus că domnul ăsta (n.r. – domnitorul Grigore Ghyka) avea un comisar rus la Iași? Și noi avem un comisar francez, Cioloș.