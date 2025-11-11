Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » România, sub protectorat francez? Cristoiu: „Avem un comisar francez, Cioloș”

România, sub protectorat francez? Cristoiu: „Avem un comisar francez, Cioloș”

11 nov. 2025, 14:02, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Cea mai nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu, a abordat influența Franței în România. Aceasta a fost vizibilă inclusiv la ceremonia de repatriere a rămășițelor pământești ale ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Ghica. Fastuosul eveniment a fost însoțit de un amplu discurs al președintelui Nicușor Dan. 

Ion Cristoiu a observat că, deși ignoră faptul că Grigore Ghica a fost numit de ruși, discursul președintelui de duminică practic a făcut „un elogiu protectoratului rusesc”.

Mihai Ghyka, omul de încredere al premierului Dacian Cioloș

Context în care moderatorul emisiunii l-a adus în discuție pe Mihai Ghyka, descendentul direct al lui Grigore Ghyka, ultimul domnitor al Moldovei. Acesta emigrat în Canada în 1989, revenind în România într-o poziție de top la Bergenbier. În 2015, avansează la vârful statului, fiind numit secretar de stat la Ministerul Culturii, în Guvernul Cioloș.

Cristache: Moștenitorul a fost și în guvernul Cioloș, la cultură.

Cristoiu: Cumințenia pământului (n.r. – campania de subscripție publică inițiată de Mihai Ghyka pentru achiziţionarea de către stat a capodoperei lui Brâncuși, acțiune soldată cu un eșec).

Cristache: Cum se întâmplă toate pe relația asta cu Franța

Cristache: Cum se întâmplă toate pe relația asta cu Franța, cu Cioloș. Doamna (Oana) Gheorghiu cu bărbatul angajat la companie franceză, concubinaj, nu știm ce companie, cât câștigă. Mirabela, angajată la companie franceză, la Renault. Nicușor Franța, Cioloș Franța. Acuma Ghyka, Franța. Din Germania se poate? Că ne-a zis Nicu că avem parteneriat cu Nemția. Nu se poate, cu SUA nu se poate, deci doar cu Franța se poate.

Cristoiu: V-am spus că domnul ăsta (n.r. – domnitorul Grigore Ghyka) avea un comisar rus la Iași? Și noi avem un comisar francez, Cioloș.

Citește și

VIDEO Congresul PSD, cântecul de lebădă al social-democraților? Cristoiu: „A fost o povară pentru toată lumea”
13:12
Congresul PSD, cântecul de lebădă al social-democraților? Cristoiu: „A fost o povară pentru toată lumea”
VIDEO Cristoiu susține că Nicușor Dan face, fără să știe, elogiul protectoratului RUS prin ceremonia de la Cotroceni, închinată domnitorului Ghica
20:10
Cristoiu susține că Nicușor Dan face, fără să știe, elogiul protectoratului RUS prin ceremonia de la Cotroceni, închinată domnitorului Ghica
VIDEO Nicușor Dan, în silenzio stampa în dosarul în care e implicat Bolojan. Cristoiu: ”Ce fel de Românie onestă e în care eu îl angajez pe omul lui Șucu?”
16:14
Nicușor Dan, în silenzio stampa în dosarul în care e implicat Bolojan. Cristoiu: ”Ce fel de Românie onestă e în care eu îl angajez pe omul lui Șucu?”
VIDEO Cristoiu intervine în scandalul DNA-rețeaua rezerviștilor în care apare și numele premierului: Bolojan trebuia audiat la DNA/ e pasibil de abuz în serviciu/PNL are probleme cu banii/ Bolojan știa cu cine se întâlnește și ce face
15:39
Cristoiu intervine în scandalul DNA-rețeaua rezerviștilor în care apare și numele premierului: Bolojan trebuia audiat la DNA/ e pasibil de abuz în serviciu/PNL are probleme cu banii/ Bolojan știa cu cine se întâlnește și ce face
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe GÂNDUL. Invitat: Ion Cristoiu
16:15, 09 Nov 2025
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe GÂNDUL. Invitat: Ion Cristoiu
VIDEO Prima decizie a lui Florin Călinescu dacă ar fi președinte. „Le-aș face un GARD de jur împrejur și aș da autonomie a doua zi Ținutului Secuiesc”
11:24, 09 Nov 2025
Prima decizie a lui Florin Călinescu dacă ar fi președinte. „Le-aș face un GARD de jur împrejur și aș da autonomie a doua zi Ținutului Secuiesc”
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Digi24
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
Cancan.ro
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
Cancan.ro
Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este constanta lui Planck?
EXTERNE Întâlnire istorică la Casa Albă între Donald Trump și președintele Siriei, al-Sharaa. Care sunt concluziile întâlnirii
14:02
Întâlnire istorică la Casa Albă între Donald Trump și președintele Siriei, al-Sharaa. Care sunt concluziile întâlnirii
EXTERNE Lovitură pe Wall Street: se retrage o legendă a lumii afacerilor, unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii. A fost supranumit „ORACOLUL din Omaha”
13:57
Lovitură pe Wall Street: se retrage o legendă a lumii afacerilor, unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii. A fost supranumit „ORACOLUL din Omaha”
ANCHETĂ EPPO anunță soluționarea unui nou dosar de fraudă: subvenții deturnate de fermieri din Vâlcea în valoare de 1,2 milioane de euro
13:47
EPPO anunță soluționarea unui nou dosar de fraudă: subvenții deturnate de fermieri din Vâlcea în valoare de 1,2 milioane de euro
DRAMĂ Imagini de la înmormântarea femeii din Teleorman, ucisă de fostul soț. Primarul comunei: „Îi cunoșteam, erau niște apropiați ai mei”
13:44
Imagini de la înmormântarea femeii din Teleorman, ucisă de fostul soț. Primarul comunei: „Îi cunoșteam, erau niște apropiați ai mei”
VIDEO Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București. Bărbat ÎNJUNGHIAT de 33 de ori. Cine este agresorul. Imagini cu puternic impact emoțional
13:40
Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București. Bărbat ÎNJUNGHIAT de 33 de ori. Cine este agresorul. Imagini cu puternic impact emoțional
ULTIMA ORĂ Un jurnalist îl acuză pe Nicușor Dan de „cea mai gravă imixtiune in justiția post-decembristă”. Președintele a anunțat că va bloca orice anchetă în cazul vicepremierului Gheorghiu
13:36
Un jurnalist îl acuză pe Nicușor Dan de „cea mai gravă imixtiune in justiția post-decembristă”. Președintele a anunțat că va bloca orice anchetă în cazul vicepremierului Gheorghiu