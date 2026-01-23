Se clatină scaunul premierului? Doru Bușcu: Sunt oameni din partide, chiar de la PNL, care ar vrea să-l schimbe pe Bolojan

Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a comentat pozițiile tot mai hotărâte din coaliția de guvernare în direcția unei suspendări a premierului. Ilie Bolojan se confruntă, în ultima vreme, cu o serie de atacuri și declarații explicite din partea PSD, iar grupările care îl contestă prind contur inclusiv în partidul pe care îl conduce, PNL.

După declarațiile lui Claudiu Manda, Adrian Câciu și actualului șef PSD, Sorin Grindeanu, joi fostul președinte al social-democraților, Marcel Ciolacu, a ieșit la rampă cu o critică devastatoare la adresa lui Bolojan. Fostul premier apreciază că Bolojan a luat măsuri dramatice pentru multe categorii sociale, dar sacrificarea acestora nu a generat reducerea deficitului record, ci a fost doar ”o șmecherie”.

”Discuți cu el, spune da, te ascultă, după care face ce spune el”

În opinia redactorului-șef Cațavencii, toate aceste reacții converg în direcția unei poziții tot mai decise a social-democraților de a îl elimina pe liberal din fruntea Guvernului.

”Aș vrea să-i văd într-o cușcă de MMA pe Ciolacu și Bolojan (…) Știu și e vizibil lucrul ăsta că în ambele partide sunt grupări semnificative care vor să scape de Bolojan. De ce vor să scape de el? Pentru că Bolojan, așa cum l-am auzit și pe Grindeanu spunând, este inflexibil. Discuți cu el, spune da, te ascultă, după care face ce spune el. Am auzit asta din prea multe surse diferite ca să nu fie adevărat sau să nu fie cumva aproape de adevăr. Asta cred că enervează pe oamenii care sunt obișnuiți să fie ascultați atunci când au păreri”.

Inflexibilitatea proverbială pe care a amintit-o și Sorin Grindeanu în legătură cu premierul mai are o consecință de natură financiară, opinează Bușcu.

”Mai mult decât asta, fiind inflexibil, cineva nu lasă la masa bogată pe alții”, a conchis Doru Bușcu.

