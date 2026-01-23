Majorarea de taxe și de impozite a lovit ca un bumerang românii. Însă, pe lângă sumele mult mai mari care trebuie plătite de contribuabili (au fost creșteri și de 20 de ori), legile incluse în Pachetul 2 al lui Ilie Bolojan mai au un efect grav. Deși inițial riscul ca noua lege a taxelor și impozitelor să ducă la o executare silită mai rapidă a românilor cu datorii la administrațiile financiare părea mai degrabă un zvon venit din partea opoziției, specialiștii economici avertizează că riscul este cât se poate de real. Analistul economic Adrian Negrescu a comentat, în exclusivitate pentru Gândul, ce pot face românii pentru a nu se trezi cu locuințele luate de stat mult mai ușor, potrivit noii legi a Guvernului. În pericol sunt și românii aflați în diaspora, dar care posedă proprietăți în țară.

Într-o postare recentă pe Facebook, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, care este avocat specializat în drept comercial, avertiza că statul poate executa mult mai repede românii cu datorii la Fisc, care se pot trezi cu locuințele luate de autorități.

Executarea silită se va putea face mult mai rapid

Avocatul arată că potrivit noului act normativ din pachetul 2 de măsuri fiscale ale Cabinetului Bolojan,, datornicii vor intra direct în atenția firmelor de recuperatori, căci au fost eliminate din procesul executării silite notariatele/executorul judecătoresc (Detalii despre lege AICI).

Concret, Piperea susține că „regimul bolojanian face tot ce îi stă în putință ca să vă ia proprietățile imobiliare, respectiv, să vă falimenteze”. (…) Diaspora: aveți terenuri agricole nelucrate de doi ani sau case ori terenuri abandonate de doi ani? Urmează să vi se aplice o taxă locală cu 500% mai mare decât cea ‘normală’, care este și ea propusă a fi majorată cu 80-400% (…) dacă nu plătiți, veți fi executați silit, inclusiv prin vânzarea acelor terenuri și clădiri”.

(ii) primari și consilieri locali: dacă nu ați luat, până la 31 decembrie 2025, decizia de majorare a taxelor pe proprietate, nu mai primiți nimic din cota – parte ce vă revine, ca UAT, conform legii finanțelor locale, din impozitul pe venit achitat statului de rezidenții în comuna sau orașul vostru**; vorbim de 75-90% din această sumă, care va fi reținută de fisc, pentru a mai finanța un pic regimul mafiot kievean”.

Negrescu: Oamenii să se grăbească să își achite impozitele locale

Contactat de Gândul, analistul economic Adrian Negrescu a confirmat că pericolul ca românii să-și piardă casele a crescut exponențial. Acesta le recomandă oamenilor să își achite cât mai repede impozitele pe locuințe, mai ales că pot beneficia și de o reducere de 1-% a sumei datorate dacă o plătesc până la 31 martie. În caz contrar, lucrurile se complică pentru cei cu creanțe la stat, avertizează Negrescu.

”Ce trebuie să înțeleagă oamenii? Că trebuie să profite de acea reducere de 10% pe care statul o oferă pentru cei care își plătesc impozitele până la 31 martie. Și cred că, având în vedere valoarea impozitului pe casă și pe mașină, deja reprezintă o sumă importantă acest discount oferit de către autorități. Cu cât amână mai mult plata taxelor, cu atât au de pierdut, din punctul meu de vedere. Mai cu seamă că printre măsurile de reformă propuse de către autorități, de Ministerul Dezvoltării, am înțeles, se află inclusiv vânzarea datoriilor populației către firme de recuperare. Ceea ce, din punctul meu de vedere, începe să devină un mare semn de întrebare legat de atitudinea statului”, explică Adrian Negrescu.

Primăriile nu au avut interes să recupereze creanțele, dar în anul 2026 au

Analistul consideră că noua lege a Guvernului motivează direct administrațiile locale să își recupereze datoriile de la contribuabili.

Da, e destul de îngrijorător. Din punctul meu de vedere, primăriile nu au avut interesul foarte mare să recupereze de la populație și firme taxele locale. Nu s-au îndeletnicit în ultimii ani foarte tare. Adică nu au trimis scrisori către populație, către datorii mici. Iar această măsură e menită să crească gradul de colectare la bugetul local.

Nu știu în ce măsură această această implicare a firmelor de recuperare este legală, în primul rând. Și doi, e costisitoare, atât pentru populație cât și pentru bugetul local. Cu siguranță pentru populație înseamnă taxe mai mari. Înseamnă că vor plăti în plus un comision pentru plata eșalonată a acestor datorii, p entru că la asta se va ajunge, la niște negocieri între firmele de recuperare și populație pentru a putea să își plătească taxele dacă nu au de unde.

Pentru bugetul de stat, și așa acolo există niște costuri care sunt foarte curios cum și le va justifica administrația locală în principal. N oi nu vorbim aici de taxele generale, de TVA, de impozitele percepute de către ANAF. ANAF-ul rămâne, ar fi culmea să privatizăm ANAF-ul și să preluăm activitatea ANAF de către firmele de recuperare. Deci nu se pune problema de așa ceva, mai punctează Negrescu.

Românii pot apela la legea falimentului personal

Specialistul a oferit și un sfat în cazul în care caselor românilor ajung direct în portofoliul firmelor de recuperare. Aceștia pot apela la profesioniști în domeniu pentru consiliere, însă trebuie punctat că aceștia înseamnă costuri suplimentare și deloc modice.

”Oamenii trebuie să înțeleagă că facturile că taxele și impozitele locale sunt titluri executorii, nu mai e nevoie de proces pentru a fi dat în judecată. Cei care se află în situația nefericită de a nu putea să plătească au luat dispoziție o lege. Se cheamă legea falimentului personal, care îi protejează în fața acestor solicitări ale statului, ale firmelor care au recuperat datorii de la ei. Și cred că trebuie să apeleze la un profesionist în domeniu pentru a se proteja împotriva unui potențial executant silit al locuinței, al veniturilor lor și a încerca, în acest fel, cu ajutorul unor profesioniști în domeniu, să negocieze un plan de plată eșalonată a datoriilor pe care le au, în așa fel încât să nu fie dați afară de case”, mai explică Adrian Negrescu.

