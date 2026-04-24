Furtuna politică declanșată de retragerea PSD de la guvernare a fost tema dialogului dintre jurnaliștii Doru Bușcu și Ionuț Cristache, în emisiunea marca Gândul Ai Aflat!. Invitatul lui Ionuț Cristache, Doru Bușcu a făcut o analiză detaliată a implicațiilor ieșirii PSD de la guvernare.

În opinia lui Doru Bușcu, plecarea PSD de la guvernare va favoriza direct guvernul Bolojan.

PSD va pierde puncte

O să vedem că efectul este contrar. Lumea condamnă ceea ce a făcut PSD-ul și urmează alte etape prin care eu cred că PSD va pierde puncte. Pentru că are o problemă energetică. Dacă ar fi făcut acest lucru, cum să ne amintim? Dau exemplu iarăși un personaj care nu ar trebui să îmi fi câștigat defel admirația. Plecarea lui Băsescu din guvernul ăla, al Convenției Democratice din 1996-2000 a avut o valoare electorală foarte bună pentru că l-a întărit partidul. De ce? Pentru că el era plin de energie, știa ce face, era ferm și plecarea a fost fermă, rapidă, categorică.

Ionuț Cristache: Ție ți se pare că păstrând comparația, Bolojan astăzi știe ce face?

Doru Bușcu: Nu, Bolojan, fără să facă nimic, se trezește că primește un bonus. PSD ar fi putut să ceară premierul. Dacă nu, merge în opoziție. Era îndreptățit total, moral, electoral, legal. N-a făcut-o. Dacă însă rămâi la guvernare, ar fi putut să negocieze alți ministri. Ministri care să aibă o altă influență în guvern. Au preferat să dea un pachet mare de ministere puternice pe Ministerul Justiției. Ca să vedem acum o distribuție de procurori despre care nu știm dacă este a PSD sau a lui Nicușor Dan.

Cristache: Plecăm de la prezumția că PSD l-a influențat într-atât de tare pe Nicușor Dan astfel încât i-a vărut numirile alea sub nas și Nicu le-a acceptat?

Un pariu pierdut pe jumătate

Bușcu: Nu știm nimic. Dar eu înclin să cred că nu sunt propunerile integrale ale PSD.

Cristache: Și eu la fel. E clar că Nicu și-a impus voința.

Bușcu: Deci a făcut un pariu pe care l-a pierdut pe jumătate PSD.

Cristache: Plus că vedem că de două zile DNA e în curtea PSD. Avea un singur lider în Ardeal PSD și e decapitat la ora în care noi vorbim.

Bușcu: Al treilea lucru pe care putea să-l facă era să plece la un moment dat, când Bolojan dădea primele dovezi de inflexibilitate. Să spună băi, noi suntem un partid serios, am spus că apărăm poporul. Plecăm imediat de la guvernare. Asta e, mergem în opoziție și atunci vă înjurăm de dimineață până seara și poate creștem. Ce au făcut? Au stat la guvernare un timp care trebuie apreciat. Adică a fost stabilitate, s-au reglat niște probleme. Agențiile de rating nu au sărit să degradeze ratingul de țară. Dobândzile n-au sărit așa cum era de așteptat.

