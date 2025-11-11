Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, a comentat pe marginea situației bizare a primarului Timișoarei. Deși se luptă din răsputeri să obțină cetățenia română și încă nu a reușit să o obțină, Dominic Fritz are acces la informații clasificate, lucru considerat deopotrivă imoral, riscant și ilegal de către fostul șef al spionilor.

Chestionat de realizatorul emisiunii cum comentează din poziția sa de fost director al SIE, din punct de vedere al riscului p0entru securitatea țării, situația președintelui USR, Silviu Predoiu a admis că este vorba de circumstanțe total anormale, dar și periculoase pentru România.

Cristache: Domnul Fritz e cetățean străin. Se luptă de ceva timp, ne și ceartă că avem o legislație de rahat și foarte greoaie, să-și ia cetățenia. Inclusiv deunăzi ne certa că ce întrebări grele de istorie și de identitate culturală și că să mai ușurăm dracu’ odată să-și ia și el cetățenia. Deci până una alta, domnul Fritz e un cetățean străin, care conduce un partid guvernamental în țara asta. Partidul ăsta guvernamental face politicile țării, are acces la informații clasificate pentru că miniștrii lui sunt în CSAT și vine cu tot felul de teze care pot fi bune la un moment dat, dar nu în gura domniei sale, cum ar fi reforma constituțională a României. Și întrebarea mea e, e normal ca un cetățean străin să ne zică ce avem noi de făcut, cum avem noi de făcut și să aibă acces nelimitat, neîngrădit la informații privind strategia economică, strategia energetică și de apărarea țării?

Fritz nu are dreptul să fie parlamentar, dar decide pozițiile în Parlament

Predoiu: Nu, este absolut anormal și ilegal, asta este problema. Este ilegal și din punct de vedere al accesului la informații și din punct de vedere al bunului simț. Din păcate, la noi au venit o grămadă să ne explice că nu e nici o problemă că e președinte de partid, că e membru de partid. Da, domne, dar noi nu vorbim de calitatea de președinte de partid.

Vorbim de accesul la informații. Vorbim de faptul că o persoană care nu poate, nu are dreptul să fie parlamentar conduce partidul parlamentar. Deci el hotărăște pozițiile în Parlament. O persoană care prin statut nu are dreptul – fiind cetățean străin – să fie membru al guvernului, conduce guvernul din consiliul coaliției. Astea sunt ilegalitățile și anomaliile, doar că noi le definim cumva ciudat și vine lumea și spune domnule, sunteți anacronici, ce tot vorbiți voi? Păi da suntem europeni.

Cristache: Păi vorbim din nou de relativizarea principiilor în funcție de oameni.

p;