Silviu Predoiu: „Serviciile nu au voie să vorbească pentru că sunt conduse de politicieni”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre numirile din conducerea SRI și SIE. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Silviu Predoiu a vorbit despre procedura de ridicare a unui aviz. Întotdeauna se calculează culpa, spune generalul. În funcție de greșeală și de motivația din spate, se retrage avizul sau nu. Acesta dă exemplul unor persoane din Ministerul de Externe cărora li s-a retras avizul, dar au continuat să lucreze, fără acces la informații clasificate. După ani în care s-au continuat verificările, persoana a reprimit avizul pentru bună practică. În cazul unor racolări din partea altor servicii, Predoiu spune că diferă de la speță la speță. Se poate încerca o dublă racolare, în care să fie folosită persoana ca dublu factor. În alte cazuri, se trimite direct la autorități pentru a fi judecată trădarea. În funcție de statutul persoanei, ofițer al serviciilor sau civil – ambasador, diplomat, se trimite cazul la un tribunal. Pentru ofițeri activi se trimite la Tribunalul Militar, în timp ce civilii sunt la orice tribunal, cu ușile închise.

Acesta a explicat că de-a lungul timpului au fost retrase certificări pentru ambasadori. Nu la nivel de racolare, ci pentru abateri repetate de normă. Generalul a menționat și faptul că oricine se simte nedreptățit, are pârghii legale pentru a contesta decizia. Este ca un fel de tribunal care se ocupă de aceste spețe. Problema mare a serviciilor, spune Predoiu, este că nu au voie să vorbească pentru că sunt conduse de politicieni. Un caz în care serviciile nu au fost bine reprezentate a fost și CSAT-ul prin care s-a hotărât donarea Sistemului PATRIOT. În acel CSAT, Ministerul de Externe și SIE nu au votat că au trimis înlocuitori, iar SRI nu avea drept de vot pentru că nu avea șef numit. Un interimar la SRI nu are drept de vot în CSAT.

„Se calculează culpa, adică se evaluează culpa. Dacă e răspundere penală, e cu totul altceva. Dacă este vorba de niște greșeli, din lipsă de pregătire, din inconștiență, din alte motive… Am avut situații și repet iar, fără să dau exemple, au rămas în Ministerul de Externe pe poziții administrative pentru niște ani de zile. Se fac verificări în permanență, în continuare. După niște ani de zile am văzut că a conștientizat, că a înțeles, că s-a îndreptat, poate să primească din nou avizul. Dacă cineva a fost racolat, se raportează oricum autorităților, dar poate să fie spețe și spețe. Sunt spețe în care spui, domnule, discutăm cu persoana și încercăm să-l folosim. Dacă sunt elemente care arată că nu poți să îi dai credit, pentru că a fost cu intenție. Pur și simplu sesizăm autoritățile. Ține de statutul persoanei. Dacă e ofițerul meu, atunci la Tribunalul Militar, dacă e diplomat civil, se judecă de obicei cu ușile închise. Au fost retrase avize, inclusiv pentru ambasadori, dar fără să se ajungă în poziția de recrutare. Pentru scăpări în discuții, pentru abateri repetate de la niște norme care prevăd lucru cu documente secrete. Toate au fost justificate. Eu retrag avizul dumneavoastră. Nu este ca și cum dumneavoastră n-ați avea ce să faceți. Dumneavoastră, dacă vă simțiți neîndreptățit, legea prevede ca un fel de tribunal. Eu chiar vă spun că serviciile sunt profesioniste. Serviciul nu are voie să vorbească, iar în fruntea serviciului este un politician, de regulă. Lipsa unui șef la SRI este o vulnerabilitate a serviciului. Statutul de director plin îți oferă dreptul de vot în CSAT. Director interimar, înlocuitor, nu-ți dă dreptul să votezi. Vorbim de politicieni. Am mai spus, țineți minte când s-a luat decizia cu donarea Sistemului PATRIOT? În CSAT, n-au fost nici directorul SIE, nici Ministrul de Externe. Amândoi au trimis înlocuitori. SRI oricum n-avea. Deci structurile de securitate n-au avut niciun vot. Ministerul de Externe era reprezentat prin adjunct, deci n-a avut vot.”, a explicat generalul.