În ediția de marți a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache a dialogat, alături de liderul PSD Sorin Grindeanu, pe o temă delicată: relația cu premierul Ilie Bolojan. Președintele social-democrat a admis că este vorba cu siguranță de o relație dificilă, și a subliniat de ce în prezent nu se pune problema înlocuirii acestuia.

Provocat de moderator să comenteze dacă nu ar fi momentul să fie schimbat din funcție ”cineva care a luat țara pe persoană fizică”, invitatul a detaliat.

Nu suntem încă în acel moment. Dl. Claudiu Manda a pus condițional povestea, dacă nu se respectă (n.r. – protocolul din coaliție)… În același mod spun și eu și nu vreau să intrăm în această dezbatere. NU suntem încă, în acest moment, în situația de a schimba lăutarul, cum zicea Claudiu.

În acest context, Sorin Grindeanu a subliniat că relația cu premierul trădează acea inflexibilitate prin care este cunoscut președintele liberalilor.