Prima pagină » Știri politice » Claudiu Manda neagă că ar fi fost propus la șefia SRI sau SIE: „Cine va fi propus e clar că va fi din partea președintelui”

Claudiu Manda neagă că ar fi fost propus la șefia SRI sau SIE: „Cine va fi propus e clar că va fi din partea președintelui”

Ruxandra Radulescu
18 ian. 2026, 21:03, Știri politice

Claudiu Manda, fost președinte al Comisiei parlamentare de control SRI în legislatura 2017-2019, a vorbit la Antena 3 despre numirea șefiei la SRI și SIE.

Cu privire la șefia Serviciului Român de Informații, Cladiu Manda a fost întrebat dacă PSD a cerut șefia SRI-ului.

„Nu a fost nicio negociere în coaliție. Abordarea corectă e cea prezentată de președintele NIcușor Dan. Președintele propune iar Parlamentul votează. El va propune în coaliție numele și vom vedea în coaliției dacă există un acord sau nu”, a precizat Manda.

Mihai Tudose vs. Manda la șefia Serviciilor

Claudiu Manda a negat că PSD-ul ar l-ar fi propus pe el sau pe Mihai Tudose la șefia Serviciilor. Secretarul general al social-democraților nu consideră că va fi ales ca director al SRI sau SIE.

„Nu cred. Nu știu cine o să fie. Nu știu dacă a livrat partidul nostru propuneri către presă. E clar va exista o consultare. Cine va fi propus e clar că va fi din partea președintelui.

Cred că trebuie să fie un civil, să păstreze SRI în afara jocurilor politice”

Referitor la acuzațiile de plagiat aduse, recent, ministrului Justiției Radu Marinescu, Manda a sugerat că reprezintă doar o manevră de a-l împiedica pe acesta să se implice în numirea șefilor de la DNA și la Parchete.

„Inclusiv în zona rezist au spus : Nu vrem, ca Radu Marinescu să facă propunerile”.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS PSD votează proiectul de hotărâre pentru sesizarea Curții Europene de Justiție cu privire la Mercosur
22:08
PSD votează proiectul de hotărâre pentru sesizarea Curții Europene de Justiție cu privire la Mercosur
FLASH NEWS Ministrul Muncii oferă asigurări pensionarilor referitor la mica recalculare: „Mai sunt documente de primit”
21:33
Ministrul Muncii oferă asigurări pensionarilor referitor la mica recalculare: „Mai sunt documente de primit”
FLASH NEWS Ministrul Muncii anunță că „greul” abia urmează: Salariile, pensiile, alocațiile, înghețate anul acesta. „Așa a decis Bolojan”
21:15
Ministrul Muncii anunță că „greul” abia urmează: Salariile, pensiile, alocațiile, înghețate anul acesta. „Așa a decis Bolojan”
FLASH NEWS Ministrul Muncii anunță un proiect de lege pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici: „Inflația se simte în primul rând la ei”
21:09
Ministrul Muncii anunță un proiect de lege pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici: „Inflația se simte în primul rând la ei”
ȘTIINȚĂ Oamenii de știință vor filma pentru prima dată o gaură neagră în acțiune: „Un experiment revoluționar”
19:30
Oamenii de știință vor filma pentru prima dată o gaură neagră în acțiune: „Un experiment revoluționar”
FLASH NEWS Cristian Tudor Popescu avansează public un scenariu extrem: „Nicușor Dan, folosit de Trump pentru ruperea Europei?”
19:23
Cristian Tudor Popescu avansează public un scenariu extrem: „Nicușor Dan, folosit de Trump pentru ruperea Europei?”
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe furnizorul
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Cancan.ro
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Reguli și obligații în 2026 la semaforul verde intermitent la dreapta. În ce situații se reține permisul de conducere
Descopera.ro
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Adevărat sau fals: dacă ești stresat te îmbolnăvești mai ușor?
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 19 ianuarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 19 ianuarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
ULTIMA ORĂ Cine merge la Forumul Economic Mondial de la Davos în lipsa lui Nicușor Dan. MAE anunță cine reprezintă România
21:20
Cine merge la Forumul Economic Mondial de la Davos în lipsa lui Nicușor Dan. MAE anunță cine reprezintă România
INEDIT Insula „bântuită” care a devenit atracție pentru turiști
21:10
Insula „bântuită” care a devenit atracție pentru turiști
BREAKING NEWS 🚨 Europenii îl amenință pe Trump cu tarife de 93 miliarde € și blocadă pentru companiile SUA. Război total UE vs. Trump, pe Groenlanda. Ce face România
21:00
🚨 Europenii îl amenință pe Trump cu tarife de 93 miliarde € și blocadă pentru companiile SUA. Război total UE vs. Trump, pe Groenlanda. Ce face România
NEWS ALERT Anunțul lui George Simion după zvonul că AUR vrea să ia casele românilor din diaspora. Se pregătește programul pilot „Înapoi Acasă”
20:35
Anunțul lui George Simion după zvonul că AUR vrea să ia casele românilor din diaspora. Se pregătește programul pilot „Înapoi Acasă”
FLASH NEWS Claudiu Manda preconizează prăbușirea guvernării Bolojan: „Hai să schimbăm lăutarul că nu mai respectă playlistul”
20:33
Claudiu Manda preconizează prăbușirea guvernării Bolojan: „Hai să schimbăm lăutarul că nu mai respectă playlistul”

Cele mai noi

Trimite acest link pe