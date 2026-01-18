Claudiu Manda neagă că ar fi fost propus la șefia SRI sau SIE: „Cine va fi propus e clar că va fi din partea președintelui”

Claudiu Manda, fost președinte al Comisiei parlamentare de control SRI în legislatura 2017-2019, a vorbit la Antena 3 despre numirea șefiei la SRI și SIE.

Cu privire la șefia Serviciului Român de Informații, Cladiu Manda a fost întrebat dacă PSD a cerut șefia SRI-ului.

„Nu a fost nicio negociere în coaliție. Abordarea corectă e cea prezentată de președintele NIcușor Dan. Președintele propune iar Parlamentul votează. El va propune în coaliție numele și vom vedea în coaliției dacă există un acord sau nu”, a precizat Manda.

Mihai Tudose vs. Manda la șefia Serviciilor

Claudiu Manda a negat că PSD-ul ar l-ar fi propus pe el sau pe Mihai Tudose la șefia Serviciilor. Secretarul general al social-democraților nu consideră că va fi ales ca director al SRI sau SIE.

„Nu cred. Nu știu cine o să fie. Nu știu dacă a livrat partidul nostru propuneri către presă. E clar va exista o consultare. Cine va fi propus e clar că va fi din partea președintelui. Cred că trebuie să fie un civil, să păstreze SRI în afara jocurilor politice”

Referitor la acuzațiile de plagiat aduse, recent, ministrului Justiției Radu Marinescu, Manda a sugerat că reprezintă doar o manevră de a-l împiedica pe acesta să se implice în numirea șefilor de la DNA și la Parchete.

„Inclusiv în zona rezist au spus : Nu vrem, ca Radu Marinescu să facă propunerile”.

