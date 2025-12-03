Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, a vorbit pe larg despre planul său pentru București. Dacă va fi ales, candidatul liberal și-a făcut o prioritate din spitale.

Politicianul PNL a informat că, dacă va fi ales de bucureșteni, și-a propus să împrumute sume considerabile de bani pentru a rezolva problema spitalelor.

Spitalele, o prioritate pentru candidatul PNL la Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu a subliniat că s-ar împrumuta fără ezitare pentru proiectele pe care le consideră esențiale pentru bucureșteni, precum spitalele sau regenerarea urbană. Edilul sectorului 6 a dat propriul exemplu, precizând că în sectorul pe care îl administrează a început construcția unui spital.

Pentru proiecte de investiții, Bucureștiul se poate împrumuta. Noi ne-am împrumut în sectorul 6 pentru a construi un spital. Dacă ajung primar, mă voi împrumuta pentru spitale, nu pentru panseluțe, a comentat primarul în studioul Gândul.

Primarul reales al sectorului 6 a dat detalii referitor la etapele de implementare a acestui plan.

Doi ani jumătate, 3 ani durează numai să pregătești proiectul și să ajungi înainte de a pregăti, e nevoie și de studiu de fezabilitate, ai nevoie de o grămadă de alte studii. Plus ai nevoie de proiectant, a mai explicat Ciucu.

Pașii pentru refacerea infrastructurii de sănătate a Capitalei

Liberalul a dat detalii, pe pagina de Facebook, despre planul său de regenerare a infrastructurii de sănătate a Capitalei.

Bucureștiul nu poate rămâne cu spitale vechi, improprii și cu infrastructură care pune în pericol pacienții și personalul medical. Planul lui Ciprian Ciucu pentru un București sănătos:

evaluarea tuturor spitalelor ASSMB;

reabilitarea celor care pot fi aduse la standarde moderne;

construcția de spitale noi. Primul pas e deja pe drum: Spitalul Sectorului 6 – un proiect matur, aflat în faza finală de atribuire. Experiența de aici va fi folosită pentru a construi noi spitale în tot Bucureștiul.

