Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: La un an de la Anularea Alegerilor pe țară, alegerile pe București sunt nule și neavenite

30 nov. 2025, 11:41, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a discutat despre viitoarele alegeri pentru primăria Bucureștiului, care vor avea loc duminica viitoare, pe 7 decembrie 2025. Publicistul susține că „alegerile pe București sunt nule și neavenite”.

„Practic, a mai rămas o săptămână până la alegerile pe București. Te-ai fi așteptat, dată fiind importanța funcției, confruntării și chiar semnificația politică a acestui scrutin ca nu numai Bucureștiul, dar și România să clocotească electoral. Nu pentru că e astăzi duminică și mâine este o altă duminică, dar cu ciolan și fasole. Am înțeles de la Radio România Actualități că trebuie să mănânci ciolan cu fasole. N-am înțeles de ce. Ce legătură este între Marea Unire, fasole și ciolan. Poate fi, să zicem simbolic, prin faptul că ciolanul a devenit, după Marea Unire, în așa-zisa democrație românească și cea interbelică, dar și cea postdecembristă, un simbol național. Chiar nu înțeleg de ce oamenii, acasă, trebuie să gătească ciolan cu fasole și că nu se găsește. (…) Este o plicticoșenie, o băltire zisă campanie electorală.

Dacă în alți ani, de alegeri se discuta măcar la piață, când cei de la care vând fructe și legume, din import, evident, stând de dimineață până seara, trebuie să vorbească între ei sau cu clienții. N-am auzit nici pe rețelele sociale despre această campanie, dacă merg la vot. Eu nu am reținut nicio idee. Măcar când a candidat Sorin Oprescu, era cu autostrada suspendată, se făcea haz, se făcea ceva”, a spus Ion Cristoiu.

„Principala cauză a apatiei este efectul anulării alegerilor din 6 decembrie 2024”

„Principala cauză a apatiei este efectul anulării alegerilor din 6 decembrie 2024. Parcă nu întâmplător alegerile pe București pe 7 decembrie, cum ar veni a doua zi după ce s-au anulat alegerile și ziua în care am aflat de ce s-au anulat alegerile. Ziua în care și-a lansat, practic, candidatura Nicușor Dan, pentru că aceste alegeri au fost anulate să ajungă președintele impus de puterile protectoare, mai ales Franța, numit Nicușor Dan.

A fost o crimă împotriva democrației, comisă de o gașcă aflată la putere și care a rămas la putere. Această crimă a fost comisă pentru ca ei să nu piardă puterea. Adică au respins dreptul cetățenilor, drept dobândit și prin Revoluția din 1989 de a schimba, prin vot, pe cei de la putere.

Răpindu-se acest drept, toate alegerile care s-au desfășurat din noiembrie, anul trecut, sunt nule și neavenite. Eu nu am fost la alegerile prezidențiale, nu merg nici la alegerile locale. (…) De când s-au anulat alegerile, votul nu contează. Eu cred că alesul este Cătălin Drulă. Deocamdată sondajele mă contrazic. Oricum, indiferent, eu nu merg la alegeri și din faptul că alegerile pe București sunt nule și neavenite, după ce au fost anulate alegerile”, a conchis publicistul.

