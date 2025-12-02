Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ciucu ripostează înainte de vot: Drulă m-a dezamăgit și personal și politic/Este disperat/M-a făcut oaie cu șorici/Nu mai avem ce vorbi

Ciucu ripostează înainte de vot: Drulă m-a dezamăgit și personal și politic/Este disperat/M-a făcut oaie cu șorici/Nu mai avem ce vorbi

02 dec. 2025, 15:52, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, candidatul PNL la alegerile locale din sectorul 6, Ciprian Ciucu, a criticat atitudinea contracandidatului său Cătălin Drulă. În viziunea primarului sectorului 6, candidatul USR a dovedit lipsă de caracter și reprezintă o dezamăgire personală.

Candidatul liberal a observat că i se pare absurdă cererea publică a candidatului USR de a se retrage, detaliind că poziția lui Cătălin Drulă, pe care îl cunoaște de mult timp, a fost una extrem de agresivă și a inclus jigniri la adresa sa.

Ciucu: Locul 4 cere locului 1-2 să se retragă?

Locul 4 cere locului 1-2 să se retragă? Domnul Drulă, o spun așa cu dezamăgire, m-a dezamăgit la nivel personal și la nivel politic. Dacă te cunoști din afara politicii și ajungi în politică și tu știi că el știe care este adevărul, și să atace în felul în care a făcut-o, cu foarte multe lucruri neadevărate, lucruri scoase din context și exagerate, vă dați seama că m-a dezamăgit. Dar îl înțeleg pentru că este cumva disperat după eșecul pe care l-a avut când a dus USR foarte foarte jos (n.r. – alegerile locale din iunie 2024) și a trebuit să se retragă în favoarea doamnei Lasconi, ar fi al doilea eșec consecutiv, a comentat Ciucu în studioul Gândul.

Drulă dezbină electoratul de dreapta

Mai grav este, punctează edilul sectorului 6, faptul că atitudinea lui Cătălin Drulă destabilizează electoratul de dreapta.

Pe fondul acestei disperări vine cu aceste atacuri zilnice, urmând să dezbine electoratul de centru-dreapta și nu să-l unească așa cum eu intenționez să fac. El nu crește așa, probabil că va deveni irelevant politic, altfel nu pot să-mi explic acest tip de comportament. M-a făcut oaie cu șorici, m-a jignit. Dacă vrei să stai de vorbă cu mine, găsești niște scuze măcar. Mă jignești în acest fel, după care vii cu atacuri total aberante, după care vii să stăm de vorbă. Eu nu pot să încurajez acest tip de comportament în politică, a completat liberalul.

