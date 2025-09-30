Spovedania lui Lulea, de la AUR: „Nici puterea, nici opoziția, nu-s ceea ce trebuie pentru România la ora actuală! Nu suntem o soluție”

Marius Lulea prim-vicepreședintele AUR, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că partidul AUR „nu este ceea ce trebuie pentru România” și că „nu mai există oameni politici nici la putere, nici în opoziție”.

„Dacă mă întrebați pe mine, nu suntem ceea ce trebuie, nici cei care conduc țara nu sunt ceea ce trebuie. Eu, pentru mine, Marius Lulea, nu sunt ceea ce trebuie și consider că partidul AUR nu este ceea ce trebuie. În România nu mai există oameni politici nici la putere nici în opoziție. Este un regret pe care îl am. Trebuie să învăț mai mult, să încerc să devin mai bun.

Dumneavoastră m-ați întrebat dacă suntem ceea ce trebuie, iar eu v-am spus că „nu”. Nu există această soluție în România. Trebuie să lucrăm cu marfa care există. Suntem o consecință a prăbușirii statului român în ultimii 35 de ani din punct de vedere cultural, educațional.. Aceasta este societatea românească. N-aș vrea să vin să vând iluzii, să vă spun că totul este perfect.”