Ștefan Popescu, despre cerințele lui Trump în privința EUROPEI: „Vrea ca Marea Britanie să se înscrie în dinamica de redefinire a alianțelor globale”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Ștefan Popescu a vorbit despre tema oligarhilor ruși stabiliți în Marea Britanie, subiect aproape ignorat în discursul public internațional. Urmăriți aici emisiunea integrală.

Ionuț Cristache a remarcat faptul că, deși s-a discutat adesea despre oligarhii ruși de pe Coasta de Azur sau din Turcia, „niciodată nu s-a vorbit despre periferia Londrei, care este înțesată de oligarhi ruși”.

„Au existat câteva discuții la început, dar marginale. Acum, în condițiile în care Trump ceartă întreaga Uniune Europeană și spune «desprindeți-vă de Rusia, de petrolul rusesc», nu a existat niciodată un apel similar către Marea Britanie”, a spus acesta.

Ștefan Popescu a amintit și de investițiile masive făcute de oligarhii ruși în Regatul Unit, inclusiv în cluburi de fotbal:

„Toți acei bani ajung și în City-ul londonez. Numai că, acolo, legăturile sunt privite altfel, iar Marea Britanie preferă să-și protejeze piața financiară fără să se gândească de unde vin banii. Este ca în Orwell: unele animale sunt mai egale decât altele”.

Analistul a explicat și dimensiunea geopolitică a subiectului, subliniind că Statele Unite par hotărâte să corecteze situația: