Ștefan Popescu: Federația Rusă nu are niciun interes să pună capăt conflictului din Ucraina

Este Federația Rusă interesată să pună capăt conflictului sângeros din Ucraina după trei ani? Ștefan Popescu, analist de politică externă, crede că nu!

Summitul de pace de la Istanbul privind încheierea războiului din Ucraina și întâlnirea Trump-Zelenski-Putin nu s-au mai petrecut.

„Orizontul sfârșitului s-a dus într-o zonă necunoscută. Trump și-a dorit o încetare a conflictului, a început acea negociere, el a venit spre ruși cu o soluție diplomatică. Nu s-a ajuns acolo, E clar că există o ierarhizare între agenda din Orientul Mijlociu și cea din Ucraina. A livrat 20.000 de rachete anti-dronă destinate Ucrainei către Israel. Prin urmare, Federația Rusă nu are niciun interes să pună capăt conflictului. Cred că rușii sunt convinși că au capacitatea, ca urmare a resurselor, a complexului industrial militar mai impozant, a populației mai mari….într-un război de uzură, contează numerele. Și Ucraina are probleme cu recrutarea personalului. Oamenii care părăsesc armata caută să scape. Niciodată nu am condamnat tați cu copiii în capitalele europene. Demografic, ucrainenii mai sunt 29 milioane. Există o mare problemă. Rusia continuă să-și mobilizeze, să-și îmbunătățească arta de a duce războiul și vedem o intensificare, o înaintare ceva mai rapidă pe front”.