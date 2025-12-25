Prima pagină » Știri externe » Complot terorist în Istanbul. Au fost arestați 115 suspecți ISIS care plănuiau atacuri de Crăciun și Anul Nou

25 dec. 2025, 14:22, Știri externe
Autoritățile din Turcia au arestat în ziua de Crăciun un număr de 115 persoane suspectate de apartenență la gruparea ISIS, în cadrul unei operațiuni de amploare desfășurate în Istanbul. Suspecții plănuiau atacuri teroriste care vizau în mod special comunitățile non-musulmane, biserici și sinagogi din Turcia, în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou.

Operațiunea a fost lansată după ce unitățile de informații ale poliției au detectat apeluri la acțiune ale ISIS și pregătiri concrete pentru atacuri în timpul sezonului de sărbători. Raidurile au fost coordonate de Biroul de Investigare a Crimelor de Terorism și au avut loc simultan la 124 de adrese diferite din Istanbul. Procuratura din Istanbul a emis în total mandate de arestare pentru 137 de suspecți, dintre care 115 au fost deja reținuți, iar restul de 22 sunt în continuare căutați.

În timpul perchezițiilor, poliția a găsit o cantitate semnificativă de arme, muniție și documente organizaționale care confirmau coordonarea între membrii celulei. Investigația a stabilit că aceștia mențineau contactul cu lideri ISIS aflați în zone de conflict din afara Turciei.

Această acțiune vine în contextul în care serviciile secrete turce au anunțat recent și capturarea unui lider ISIS important, Mehmet Goren, la granița dintre Afganistan și Pakistan, acesta fiind acuzat de planificarea unor atacuri sinucigașe în Europa și Turcia.

