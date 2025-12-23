Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Tăriceanu denunță reportajul Recorder și protestele de stradă: Vorbim de o URIAȘĂ diversiune

Tăriceanu denunță reportajul Recorder și protestele de stradă: Vorbim de o URIAȘĂ diversiune

23 dec. 2025, 17:16, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în studioul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a comentat pe tema celui mai fierbinte subiect al momentului – criza din justiție. În viziunea politicianului liberal – în prezent retras din viața politică – este vorba de un fals conflict, alimentat în contextul unor mize ascunse, dar și al atitudinii unor magistrați de acceptare a statutului de a fi comandați.

Astfel, apreciază Călin Popescu Tăriceanu, toată tevatura de final de an declanșată de filmul Recorder are un obiectiv clar. Așa cum a scris Gândul, nu este vorba deloc de proteste spontane, ci de crearea și gestionarea unor adevărate brigăzi de asalt, cu scopul de a pune presiune pe schimbarea legilor justiției.

Tăriceanu despre scopul diversiunii

„Astăzi, când văd acest spectacol, pot să vă spun două lucruri. Primul element că este o uriașă diversiune, mi se pare evident. Și multă lume nu vede această chestiune. Diversiune pentru a distrage atenția de la scânteia care a declanșat (n.r. – protestele și războiul din justiție). Mă refer nu numai la diversiune, ci și la scânteia care a declanșat totul, reportajul făcut de Recorder”, a declarat Tăriceanu.

Unii magistrați nu se descurcă cu independența justiției

În acest context, fostul premier a mai remarcat că unii magistrați par să ducă dorul perioadei când erau controlați politic.

Iar apoi această acțiune a așa-zișilor, nu vreau să folosesc cuvinte jignitoare, dar a nemulțumiților din justiție. Mi se pare că este de neînțeles pentru că, până la urmă și foarte pe scurt, se pare că cei care lucrează în justiție, unii dintre ei, nu par să nu se descurce cu libertatea și cu independența. Vor din nou să aibă undeva o comandă, a conchis fostul premier.

Tăriceanu, dezvăluiri fără precedent: Junker mi-a zis că știe despre implicarea serviciilor în actul de justiție/Multe dintre abuzurile din România erau făcute cu girul Bruxelles-ului

Tăriceanu, dezvăluire personală: Soția mea a făcut o depresie după ce a aflat că a fost monitorizată pe Mandat de Siguranță națională 8 ani de zile

