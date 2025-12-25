În aceste vremuri laice, sunt preoți care nu țin cont de nimic și doresc să fie originali cu orice preț. Un scurt videoclip, care arată un slujitor al Domnului jucându-se cu kendama în timpul unei slujbe de oficiere religioasă a unei căsătorii s-a viralizat imediat, chiar în plină magie a marii sărbători creștine care celebrează nașterea Mântuitorului,

După cum se poate vedea în imagini, clipul arată un instantaneu dintr-o slujbă ortodoxă solemnă, pe fondul unui cor de inspirație bizantină. Însă, maiestuoasa ceremonie de Crăciun are parte și un moment creat de un preot cu simțul umorului. Acesta nu ezită să își exerseze puțin dexteritarea cu un joc cu kendama.

Un adevărat fenomen în urmă cu aproape un deceniu, această jucărie care îi face pe copii să se dezlipească de ecranele telefoanelor mobile a revenit spectaculos pe piață.

Catedrala este deschisă din 24 decembrie pentru perioada sărbătorilor

Catedrala Naţională este deschisă de miercuri până pe 8 ianuarie 2026, conform unei informări transmise de Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Persoanele care doresc să viziteze Catedrala Mântuirii Neamului o pot face zilnic, în intervalul orar 9:00 – 17:00, în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026. „Astfel, în perioada sărbătorii Naşterii Domnului, a Anului Nou şi a Botezului Domnului, pelerinii şi vizitatorii din întreaga ţară şi din străinătate vor putea să viziteze şi să se închine în Catedrala Naţională”, precizează Patriarhia, potrivit Agerpres.

Catedrala Naţională va fi deschisă în perioada menţionată doar pentru vizitare, nu şi pentru săvârşirea slujbelor liturgice, acestea fiind făcute, în continuare, în Catedrala Patriarhală istorică Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, de pe Colina Patriarhiei, şi la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Din 9 ianuarie 2026, Catedrala Naţională va fi închisă din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.

