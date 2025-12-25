Prima pagină » Actualitate » Crăciun ca-n povești la Castelul Săvârșin. Cum petrece Crăciunul Familia Regală

Crăciun ca-n povești la Castelul Săvârșin. Cum petrece Crăciunul Familia Regală

25 dec. 2025, 14:36, Actualitate
La Castelul Regal de la Săvârșin, masa de Crăciun din sufrageria de iarnă arată parcă a ieșit dintr-un basm. Fotografiile postate pe pagina oficială a Familiei Regale transmit o atmosferă caldă și elegantă, de sărbătoare, fără ostentație exagerată. Este al 25-lea Crăciun pe care Familia Regală îl petrece aici de când Regele Mihai s-a întors în țară în 2001. Sufrageria, cu pardoseala din cărămidă ce datează din secolul al XVIII-lea, a fost amenajată special pentru masa de familie.

Anul acesta, colindătorii au ajuns și ei la castel în Ajun. Sunetul tobelor dubașilor a readus o tradiție veche, cu semnificație pentru loc și pentru familia regală.

Principesa Margareta, Custodele Coroanei României, a ținut un mesaj simplu și cald de Crăciun. A vorbit despre greutățile pe care le-a adus anul, despre lucrurile bune care s-au întâmplat și despre încrederea ei în oameni. A spus că i-a fost alături multor comunități din țară și că oamenii au dus greutățile cu demnitate.

Fotografiile cu masa aranjată, bradul împodobit și lumina caldă din sufragerie surprind o tradiție familiară, lipsită de artificii inutile. Pare un loc în care Crăciunul se trăiește cu naturalețe și cu bucuria celor apropiați.

