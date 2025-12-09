Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ștefan Popescu: Este ultima ofertă a lui Donald Trump. Fără sprijinul lui, ucrainenii îi vor avea în față pe ruși

Ștefan Popescu: Este ultima ofertă a lui Donald Trump. Fără sprijinul lui, ucrainenii îi vor avea în față pe ruși

09 dec. 2025, 15:29, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, analistul de politică externă Ștefan Popescu a descifrat mesajele care se află în spatele cererii lui Donald Trump către Zelenski ca Ucraina să organizeze alegeri prezidențiale. În opinia lui Ștefan Popescu, ucrainenii sunt somați să se așeze la masa negocierilor.

Marți, o veste de peste Ocean a bulversat planeta. Donald Trump a cerut alegeri anticipate în Ucraina. Analistul de politică externă Ștefan Popescu apreciază că declarația președintelui american demonstrează că acesta negreșit și-a pierdut răbdarea cu Zelenski.

Rușii nu vor accepta discuții bilaterale cu ucrainenii

(Înseamnă) o retragere totală din Ucraina, o neimplicare în procesul de negociere. Acest lucru înseamnă continuarea războiului, pentru că rușii nu vor negocia niciodată cu europenii și nu vor angaja discuții bilaterale cu ucrainenii decât în momentul în care se va obține o epuizare a ucrainenilor, lucru recunoscut acum o săptămână cred, și de generalul Zalujnîi, care e ambasador la Londra și cunoaște situația de pe teren. El a condus operațiunile în prima fază a războiului și a spus că la un moment dat e posibil să se producă o epuizare a statului ucrainean. Deci imposibilitatea de a mai continua lupta, o capitulare”, a explicat analistul în studioul Gândul.

Popescu: Viitorul Ucrainei intră într-o zonă incertă

Americanii știu foarte bine că orice zi care întârzie înrăutățește perspectivele Ucrainei.  Acum ar fi momentul să înceapă negocierile. Într-adevăr, progresia rusă e lentă, dar sunt distrugeri ucrainene în fiecare zi. Dacă nu se așează la masa negocierilor, îmi este teamă că viitorul Ucrainei intră într-o zonă incertă. Fără sprijinul Americii, îi vor avea în față pe ruși, să discute numai cu rușii. Cred că este ultima ofertă a lui Donald Trump în acest moment, a mai observat Ștefan Popescu.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Zelenski discută cu Meloni și Papa Leon. SUA a vrut ca Zelenski să „renunțe la Donbas” prin telefon. Ucraina trimite azi un nou plan de pace.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Ștefan Popescu despre vizita lui Nicușor Dan în Franța: Destul de târziu pentru prima vizită/Lumea se reașează, România are nevoie de parteneri
16:17
Ștefan Popescu despre vizita lui Nicușor Dan în Franța: Destul de târziu pentru prima vizită/Lumea se reașează, România are nevoie de parteneri
EXCLUSIV PSD se clatină după eșecul de la Capitală. Cristoiu: „E mort, cântați-i prohodul/Ideal ar fi să plece de la guvernare”
13:32
PSD se clatină după eșecul de la Capitală. Cristoiu: „E mort, cântați-i prohodul/Ideal ar fi să plece de la guvernare”
EXCLUSIV Cristoiu, pronostic negru pentru Nicușor Dan, după victoria lui Ciucu: S-a creat premisa pentru suspendarea președintelui
12:37
Cristoiu, pronostic negru pentru Nicușor Dan, după victoria lui Ciucu: S-a creat premisa pentru suspendarea președintelui
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 9 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
19:46
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 9 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
EXCLUSIV Eșecul lui Drulă, vot de blam împotriva președintelui? Cristoiu: Electoratul lor l-a sancționat pe Nicușor Dan/El e mai șmecher decât pare
18:00
Eșecul lui Drulă, vot de blam împotriva președintelui? Cristoiu: Electoratul lor l-a sancționat pe Nicușor Dan/El e mai șmecher decât pare
EXCLUSIV Cristoiu despre revelația alegerilor din 7 decembrie, Anca Alexandrescu: A acumulat voturile anti-sistem de la tot electoratul
16:11
Cristoiu despre revelația alegerilor din 7 decembrie, Anca Alexandrescu: A acumulat voturile anti-sistem de la tot electoratul
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Cancan.ro
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit 'puișorul' Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: 'Este moștenitor legal
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
Cancan.ro
Cum se simte Dan Petrescu acum. Familia a apelat și la un VRACI!
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Pinguinii mor de foame pe coasta Africii de Sud. Populațiile au scăzut cu 95% în doar 8 ani!
CONTROVERSĂ Primarul New York-ului își ia consilier pe Justiție un rapper condamnat. Noul sfătuitor al lui Mamdani, pușcăriaș timp de 7 ani pentru jaf armat, jefuia taximetriștii
16:23
Primarul New York-ului își ia consilier pe Justiție un rapper condamnat. Noul sfătuitor al lui Mamdani, pușcăriaș timp de 7 ani pentru jaf armat, jefuia taximetriștii
EXTERNE Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă trimise din Belarus. Cum ar putea interveni armata
16:12
Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă trimise din Belarus. Cum ar putea interveni armata
SCANDAL Șeful Consiliului European avertizează SUA să nu se amestece în treburile Europei. Ce îi reproșează lui Trump
16:07
Șeful Consiliului European avertizează SUA să nu se amestece în treburile Europei. Ce îi reproșează lui Trump
FLASH NEWS Ce a discutat Nicușor Dan cu primarul Parisului: „I-am transmis aprecierea pentru decizia de a da numele marelui Nicolae Titulescu unei alei”
16:06
Ce a discutat Nicușor Dan cu primarul Parisului: „I-am transmis aprecierea pentru decizia de a da numele marelui Nicolae Titulescu unei alei”
COMUNICAT Studiu socio-economic ASE: Impactul SGR în economia României a atins 1,49 miliarde de lei prin contribuții directe, indirecte și induse, în 2024
16:02
Studiu socio-economic ASE: Impactul SGR în economia României a atins 1,49 miliarde de lei prin contribuții directe, indirecte și induse, în 2024
FLASH NEWS Nicio deplasare fără gafe. Nicușor Dan s-a învârtit pe loc în prezența președintelui Macron, derutat de locul în care trebuie să facă poza. În final, președintele francez i-a arătat calea corectă. Administrația prezidențială a tăiat momentul din filmare
15:52
Nicio deplasare fără gafe. Nicușor Dan s-a învârtit pe loc în prezența președintelui Macron, derutat de locul în care trebuie să facă poza. În final, președintele francez i-a arătat calea corectă. Administrația prezidențială a tăiat momentul din filmare

Cele mai noi