Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, analistul de politică externă Ștefan Popescu a descifrat mesajele care se află în spatele cererii lui Donald Trump către Zelenski ca Ucraina să organizeze alegeri prezidențiale. În opinia lui Ștefan Popescu, ucrainenii sunt somați să se așeze la masa negocierilor.

Marți, o veste de peste Ocean a bulversat planeta. Donald Trump a cerut alegeri anticipate în Ucraina. Analistul de politică externă Ștefan Popescu apreciază că declarația președintelui american demonstrează că acesta negreșit și-a pierdut răbdarea cu Zelenski.

Rușii nu vor accepta discuții bilaterale cu ucrainenii

„(Înseamnă) o retragere totală din Ucraina, o neimplicare în procesul de negociere. Acest lucru înseamnă continuarea războiului, pentru că rușii nu vor negocia niciodată cu europenii și nu vor angaja discuții bilaterale cu ucrainenii decât în momentul în care se va obține o epuizare a ucrainenilor, lucru recunoscut acum o săptămână cred, și de generalul Zalujnîi, care e ambasador la Londra și cunoaște situația de pe teren. El a condus operațiunile în prima fază a războiului și a spus că la un moment dat e posibil să se producă o epuizare a statului ucrainean. Deci imposibilitatea de a mai continua lupta, o capitulare”, a explicat analistul în studioul Gândul.

Popescu: Viitorul Ucrainei intră într-o zonă incertă

Americanii știu foarte bine că orice zi care întârzie înrăutățește perspectivele Ucrainei. Acum ar fi momentul să înceapă negocierile. Într-adevăr, progresia rusă e lentă, dar sunt distrugeri ucrainene în fiecare zi. Dacă nu se așează la masa negocierilor, îmi este teamă că viitorul Ucrainei intră într-o zonă incertă. Fără sprijinul Americii, îi vor avea în față pe ruși, să discute numai cu rușii. Cred că este ultima ofertă a lui Donald Trump în acest moment, a mai observat Ștefan Popescu.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Zelenski discută cu Meloni și Papa Leon. SUA a vrut ca Zelenski să „renunțe la Donbas” prin telefon. Ucraina trimite azi un nou plan de pace.