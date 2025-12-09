Declinul PSD pare de neoprit, apreciază jurnalistul Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul.

Imaginile de duminică seară de la sediul PSD, cu liderii social-democrați extrem de supărați după locul 3 obținut de Daniel Băluță, au părut să indice mai degrabă o cameră mortuară, nu un partid, a remarcat gazda emisiunii marca Gândul.

Băluță, un examen dezastruos pentru social-democrați

În opinia invitatului său, PSD a obținut un scor modest și din cauza unei părți a electoratului său tradițional, care a optat pentru suveranista Anca Alexandrescu. Însă, completează Ion Cristoiu, PSD și-a agravat criza cu care se confruntă printr-o dublă măsură. Astfel, deși critică măsurile dure de guvernare ale Executivului condus de Ilie Bolojan – care sunt și măsuri anti-PSD -, rămâne totuși la guvernare.

„Băluță de-aia a fost un examen dezastruos. PSD a fost văzut de electoratul său, din care cred că mulți au votat-o pe Anca, ca un partid care stă la guvernare și acceptă măsurile anti-PSD. Altă chestiune, în neghiobia lor absolută, cei din conducerea PSD, ei înșiși au spus că aceste măsuri sunt proaste. Partidul a atras atenția că ceea ce face Guvernul e catastrofal. Numai că ei sunt la putere. Ideal ar fi ca ei să plece (n.r. – de la guvernare)”, a explicat Cristoiu.

Prăbușirea a fost prefigurată la congres

În aceeași intervenție, reputatul gazetar a amintit un episod din recentul congres al PSD, care ilustrează, în opinia sa degringolada partidului, care a culminat cu locul 3 obținut de Daniel Băluță în cursa pentru mandatul de primar general al Capitalei, deși pornea ca favorit.

Am prezentat filmat momentul la Congres când a luat cuvântul Băluță. Ieșeau din sală, domne, era congresul lor. Erau 3.000 de congresiști, Grindeanu a luat cuvântul și în final a prezentat momentul electoral reprezentat de discursul lui Băluță. În acel moment, e foarte important, pe toate ecranele alea s-a schimbat: Băluță primar. Deci cei din sală știau că e momentul electoral. Adică au făcut în cadrul congresului momentul de lansare. Și plecau din sală? Eu v-am spus, c-am fost la congres. (PSD) e mort, cântați-i prohodul. Nu merge, a conchis Cristoiu.

