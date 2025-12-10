Țeapă de proporții. Doi tineri au achitat 80.000 de euro avans pentru un apartament din Cluj, dar au rămas și fără casă și fără bani

Un cuplu din Cluj trăiește un adevărat coșmar de mai bine de două luni. Cei doi au achitat un avans pentru un apartament de 70 de metri pătrați, aflat în apropiere de centrul orașului, au semnat și un antecontract la notar, au făcut credite, împrumuturi de la apropiați, iar în cele din urmă au rămas și fără bani și fără casă. Apartamentul a fost din nou scos la vânzare pentru suma de 240.000 de euro, cu 50.000 de euro mai mult decât plătiseră tinerii.

Tinerii au găsit apartamentul la prețul de 185.000 de euro, chiar sub media zonei, părea și plauzibil: proprietarul avea nevoie de bani cât mai rapid, pentru o investiție în Austria. Avansul trebuia să fie de doar 5.000 de euro, însă, la notar, vânzătorul a cerut încă 75.000 de euro, ca parte a antecontractului. Cuplul a acceptat, pentru că părea o ofertă bună și un act solid.

„Totul părea normal. Am semnat, am plătit, ne-am făcut creditul. Mai rămânea doar semnarea contractului final”, povestește cumpărătorul, potrivit Clujenii.ro

Cum a rămas un cuplu și fără casă și fără bani după ce au achitat un avans de 80.000 de euro

Proprietarul, un tânăr din Caransebeș, s-a răzgândit după ce a încasat suma de bani și le-a transmis că nu mai dorește să îl vândă. El a invocat un proces cu bunica lui apoi „probleme juridice viitoare”, apoi că mama lui nu ar mai fi de acord cu prețul de vânzare.

La scurt timp după, cuplul a descoperit că apartamentul pentru care au plătit avansul apăruse din nou la vânzare prin intermediul alte agenții imobiliare. În spatele deciziei tânărului au apărut părinții: tatăl care este avocat, iar mama care este notar.

Deși antecontractul fusese înscris în Cartea Funciară, noua agenție oferea apartamentul „fără probleme”. Extrasul CF trimis cumpărătorilor era unul vechi, în care antecontractul nu era vizibil.

Agentul imobiliar care a intermediat prima vânzare povestește că mama proprietarului, notar, ar mai fi blocat o tranzacție în august. O clientă voia să cumpere apartamentul la 220.000 de euro. Când a ajuns la notar, mama vânzătorului ar fi cerut 240.000 de euro. Clienta a refuzat și a plecat.

În antecontract era o clauză clară: dacă vânzătorul refuză, plătește 160.000 de euro. Astfel, familia era acoperită în fața legii. Dar vânzătorul, asistat de părinți, a încercat să evite această obligație. La un notar diferit, părinții l-au presat pe cumpărător să semneze o „încetare amiabilă” a antecontractului. Documentul nu menționa nicăieri suma reală achitată, 80.000 de euro, ci doar „5.000 de euro”.

Pe 17 noiembrie, data oficială a semnării contractului, vânzătorul nu s-a prezentat. A trimis o hârtie nesemnată electronic, susținând că a fost internat la Caransebeș cu câteva ore înainte, iar la următoarea convocare, din 5 decembrie, nici nu a mai încercat să inventeze o scuză.

