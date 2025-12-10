Și-au cumpărat o casă veche de peste un veac, dar au ajuns să trăiască un coșmar: „Departe de visul pe care ni l-am imaginat”

Romantismul caselor vechi atrage prin nostalgia vremurilor de demult, însă realitatea întreținerii lor poate ajunge să fie un coșmar.

Un cuplu a povestit cum visul de a locui într-o clădire istorică s-a transformat, în timp, într-o luptă constantă cu problemele ascunse ale unei locuințe de epocă.

Când și-au cumpărat prima casă împreună, în urmă cu opt ani, Samantha Priestly și partenerul ei nu voia ceva nou, modern și fără personalitate. Cei doi căutau farmec, poveste, detalii arhitecturale autentice. Cuplul din America găsise o clădire construită la începutul anilor 1900, cu patru etaje, tavane înalte, ziduri de piatră și o grădină ce amintea de poveștile cu conace englezești. Era ce voiau ei.

„Acum opt ani, eu și partenerul meu eram entuziasmați să cumpărăm o casă veche, plină de farmec şi nostalgie. Locuisem amândoi în clădiri noi înainte și visam să avem un loc cu personalitate și istorie reală„, a povestit Samantha Priestly. „Ne-am îndrăgostit de tavanele înalte, camerele spațioase, zidul de piatră din grădină și amplasarea semi-rurală, așa că am cumpărat casa. Primele luni au fost ca un vis împlinit. Vecinii ne povesteau despre familiile care locuiseră acolo înainte și despre cum zona fusese cândva doar teren agricol. Ne simțeam conectați cu istoria locului și cu oamenii care trăiseră acolo înaintea noastră„, a adaugat ea.

Cei doi planuri mari pentru renovare: geamuri noi, uși moderne, transformarea vechiului grajd în birou. Dar toate acestea au fost amânate când problemele au început să apară, pe rând.

„După doar câțiva ani, un incendiu a izbucnit în tabloul electric din bucătăria aflată la subsol. Din fericire, a fost mic și a fost stins rapid, dar electricianul care a venit să repare defecțiunea ne-a dat vestea proastă: instalația electrică era improvizată și periculoasă. A trebuit să refacem întreaga instalație a bucătăriei„,a povestit Samantha, potrivit Business Insider.

A urmat apoi un episod neplăcut în baie, când o scurgere a inundat sufrageria de dedesubt.

„Într-o zi, în timp ce făceam duș, partenerul meu a intrat în fugă spunând că apa curge în living. A trebuit să refacem complet baia. Însă ceea ce face din această casă un coșmar nu sunt marile probleme, ci lucrurile mărunte, care nu se mai termină„, adaugă ea.

Pe timpul iernii, casa este greu de încălzit. Tavanele înalte, fisurile și lipsa izolării moderne o transformă într-un frigider cu decor istoric. Problemele de umiditate nu afectează numai pereții. Hainele păstrate în dulapuri sau sertare capătă mirosuri de mucegai.

După opt ani de bătălii cu mucegaiul, cablurile, scurgerile și invaziile de insecte, cei doi recunosc că au romantizat prea mult ideea de casă veche, fără a se gândi la ce presupune cu adevărat întreținerea unei astfel de proprietăți.

„Pentru noi, realitatea de a locui într-o casă veche e foarte departe de visul pe care ni l-am imaginat. Ne-am lăsat fermecați de ideea unei proprietăți istorice, dar n-am evaluat corect ce presupune întreținerea unei case de peste 100 de ani”, a recunoscut Samantha.

