Tăriceanu: „Eu am fost pus sub supraveghere cu toate mijloacele posibile și imposibile. Eram un pericol pentru securitatea națională”

Călin Popescu Tăriceanu afirmă la Ai Aflat, Gândul Exclusiv, că a fost supravegheat de servicii timp de opt ani de zile. Fostul premier era un pericol pentru securitatea națională, concluzionează el însuși. La cererea sa legitimă de a cere copi a înregistrărilor, Înalta Curtea a spus că s-au distrus.

Hai că vă spun eu din experiență proprie, eu din 2008 în 2016, am avut mandat aprobat da, de supraveghere pe rațiuni de securitate națională, opt ani de zile. Eu am fost pus sub supraveghere cu toate mijloacele posibile și imposibile. Da, eram un pericol, eram un pericol pentru securitatea națională.