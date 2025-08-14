ȚOIU declară faliment diplomației românești: am fi vrut să fim acolo! Doru Bușcu: „Este un atentat la siguranța națională”

Jurnalistul Doru Bușcu, invitat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, difuzată de Gândul, a vorbit despre eșecul diplomației românești, în contextul în care Oana Țoiu, ministru de Externe, a declarat, referitor la absența României de la reuniunea statelor europene cu președintele Donald Trump și J.D Vance pe tema Ucrainei, că există alte entități care pot reprezenta mai bine România și că „trebuie să ne concentrăm pe ceea ce contează”.

Jurnalistul Doru Bușcu a criticat atitudinea ministrului de Externe Oana Țoiu față de absența României, țara U.E cea mai vulnerabilă în contextul conflictului cu Ucraina, de la reuniunea liderilor europeni cu președintele Donald Trump și J.D. Vance despre conflictul din estul Europei.

„Ea a spus niște prostii. Nimeni nu te poate reprezenta pe tine. Franța se duce să se reprezinte pe sine. Polonia are altă treabă decât să reprezinte România. Mai mult decât asta. Ce este grav? Atitudinea asta, care este o atitudine defensivă, o atitudine bazată pe un punctaj făcut de niște comunicatori, arată o lipsă totală de activitate diplomatică. Este, după mine, un atentat la siguranța națională, pentru că lipsa României de acolo spune: țara aflată în poziția cea mai vulnerabilă, țara cea mai puțin pregătită militar, politic, geografic să reziste.”, a precizat Doru Bușcu.

„Faptul că spui: „am fi vrut să fim acolo”, reprezintă un eșec”

„Zice Oana Țoiu, la un moment dat, „Sigur că am fi vrut să fim acolo”. Nu numai că nu sunteți voi acolo. Faptul că spui: „am fi vrut să fim acolo”, reprezintă un eșec. Recunoașteți acest eșec și așa cum spuneau că atunci când e vorba de incompetență, demisia este cea mai bună, nu măsură de luat.”