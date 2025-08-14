Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » ȚOIU declară faliment diplomației românești: am fi vrut să fim acolo! Doru Bușcu: „Este un atentat la siguranța națională”

ȚOIU declară faliment diplomației românești: am fi vrut să fim acolo! Doru Bușcu: „Este un atentat la siguranța națională”

Ruxandra Radulescu
14 aug. 2025, 16:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
ȚOIU declară faliment diplomației românești: am fi vrut să fim acolo! Doru Bușcu:

Jurnalistul Doru Bușcu, invitat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, difuzată de Gândul, a vorbit despre eșecul diplomației românești, în contextul în care Oana Țoiu, ministru de Externe, a declarat, referitor la absența României de la reuniunea statelor europene cu președintele Donald Trump și J.D Vance pe tema Ucrainei, că există alte entități care pot reprezenta mai bine România și că „trebuie să ne concentrăm pe ceea ce contează”. 

Jurnalistul Doru Bușcu a criticat atitudinea ministrului de Externe Oana Țoiu față de absența României, țara U.E cea mai vulnerabilă în contextul conflictului cu Ucraina, de la reuniunea liderilor europeni cu președintele Donald Trump și  J.D. Vance despre conflictul din estul Europei.

„Ea a spus niște prostii. Nimeni nu te poate reprezenta pe tine. Franța se duce să se reprezinte pe sine. Polonia are altă treabă decât să reprezinte România. Mai mult decât asta. Ce este grav? Atitudinea asta, care este o atitudine defensivă, o atitudine bazată pe un punctaj făcut de niște comunicatori, arată o lipsă totală de activitate diplomatică.

Este, după mine, un atentat la siguranța națională, pentru că lipsa României de acolo spune: țara aflată în poziția cea mai vulnerabilă, țara cea mai puțin pregătită militar, politic, geografic să reziste.”, a precizat Doru Bușcu.

„Faptul că spui: „am fi vrut să fim acolo”, reprezintă un eșec”

„Zice Oana Țoiu, la un moment dat, „Sigur că am fi vrut să fim acolo”. Nu numai că nu sunteți voi acolo. Faptul că spui: „am fi vrut să fim acolo”, reprezintă un eșec. Recunoașteți acest eșec și așa cum spuneau că atunci când e vorba de incompetență, demisia este cea mai bună, nu măsură de luat.”

Citește și

LIVE VIDEO 🚨 Doru Bușcu – OANA ȚOIU ARUNCĂ BOMBA ÎNTR-UN STUDIO DE TELEVIZIUNE! | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”
14:34
🚨 Doru Bușcu – OANA ȚOIU ARUNCĂ BOMBA ÎNTR-UN STUDIO DE TELEVIZIUNE! | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Infiltrarea RUSIEI în regiunea Sahel influențează poziționarea geopolitică a Bucureștiului și a statelor europene”
20:29
Ștefan Popescu: „Infiltrarea RUSIEI în regiunea Sahel influențează poziționarea geopolitică a Bucureștiului și a statelor europene”
EXCLUSIV VIDEO Absența ROMÂNIEI de la reuniunea liderilor europeni, un semnal îngrijorător? Ștefan Popescu: „Poate face parte din zona în care se fac ajustări”
19:57
Absența ROMÂNIEI de la reuniunea liderilor europeni, un semnal îngrijorător? Ștefan Popescu: „Poate face parte din zona în care se fac ajustări”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „INTERESUL national este greu de definit în momentul în care ești foarte emoțional”
19:33
Ștefan Popescu: „INTERESUL national este greu de definit în momentul în care ești foarte emoțional”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „ROMÂNIA nu este orice fel de țară. Sigur că avem o imagine negativă, avem multe probleme”
19:00
Ștefan Popescu: „ROMÂNIA nu este orice fel de țară. Sigur că avem o imagine negativă, avem multe probleme”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Numai 22-23% din ucraineni mai doresc o continuare a războiului.”
18:21
Ștefan Popescu: „Numai 22-23% din ucraineni mai doresc o continuare a războiului.”
Mediafax
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
Digi24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Cancan.ro
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
Ce se întâmplă la Kremlin, cu câteva ore de summit-ul cu Trump din Alaska. Putin a luat decizia
Click
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
Wowbiz
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Cancan.ro
Când începe anul școlar 2025-2026, de fapt. Ministrul Educației a anunțat data exactă!
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
observatornews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
O învățătoare din Timiș a murit la scurt timp după ce a fost anunțată că și-a pierdut locul de muncă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Capital.ro
Decizie pentru Traian Băsescu. Ce îi pregătește Bolojan fostului președinte al României
Evz.ro
Haos pe piața imobiliară din Capitală. În ce zone mai poți găsi apartamente sub 60.000 de euro
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
Ți se rupe sufletul! Fiica Teodorei Marcu, prima aniversare fără mama ei! Micuța Emma era în brațele tinerei când a fost împușcată mortal. IMAGINI de la petrecere
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Avertisment: Intervențiile climatice în oceane au nevoie de o guvernanță mai puternică
EXTERNE Anchetatorii olandezi sunt pe cale să găsească Coiful de la Coțofenești și brățările dacice. Planificatorul jafului știe unde sunt ascunse
16:38
Anchetatorii olandezi sunt pe cale să găsească Coiful de la Coțofenești și brățările dacice. Planificatorul jafului știe unde sunt ascunse
POLITICĂ Stelian Bujduveanu anunță REDUCERI de personal în cadrul Poliției Capitalei și al Primăriei Generale: „Trebuie să schimbăm paradigma”
16:37
Stelian Bujduveanu anunță REDUCERI de personal în cadrul Poliției Capitalei și al Primăriei Generale: „Trebuie să schimbăm paradigma”
ACTUALITATE Schimbările climatice transformă albia JIULUI. Insule de vegetație și copaci în locul apei
16:32
Schimbările climatice transformă albia JIULUI. Insule de vegetație și copaci în locul apei
EXTERNE Zelenski la LONDRA, pentru discuții cu premierul britanic Keir Starmer, în așteptarea summitului Trump-Putin din Alaska
16:26
Zelenski la LONDRA, pentru discuții cu premierul britanic Keir Starmer, în așteptarea summitului Trump-Putin din Alaska
ACTUALITATE Ploile abundente obligă autoritățile să refacă HĂRȚILE de risc. Raed Arafat: Trebuie să fim pesimiști în evaluări
16:10
Ploile abundente obligă autoritățile să refacă HĂRȚILE de risc. Raed Arafat: Trebuie să fim pesimiști în evaluări
ACTUALITATE Peste 280 de amenzi au fost aplicate șoferilor ieșeni, în 2025. Traficul este monitorizat de un elicopter al Poliției Române
16:10
Peste 280 de amenzi au fost aplicate șoferilor ieșeni, în 2025. Traficul este monitorizat de un elicopter al Poliției Române