Turcescu: "Dacă ne trezim că Mirabela Grădinaru e milionară în euro?/Ce a zis la Renault că nu e la muncă?"

Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Robert Turcescu a criticat insistența cu care Mirabela Grădinaru, partenera președintelui țării, apare în spațiul public, în contextul invitării sale la Washington de către Melania Tump. Cunoscutul jurnalist consideră că, în aceste zile, suntem martorii unei campanii de PR. Însă, un aspect mai grav se referă la averea acesteia ținută la secret.

Jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său au comentat calitatea în care Mirabela Grădinaru se duce la Washington, fără a avea o funcție în statul român. Robert Turcescu atrage atenția că partenera de viață a lui Nicușor Dan, în lipsa unui certificat de căsătorie, nu are obligația de a-și depune declarație de avere.

Un aspect curios, în opinia invitatului, este modul în care absentează din compania franceză Renault, unde deține o funcție importantă.

Robert Turcescu: Dacă ne trezim că doamna Grădinare e multimilionară în euro? Frate, nu putem să excludem acest aspect. Poate doamna are 7 apartamente pe numele ei. Poate are ONG-uri. Poate primește șpagă de la locul de muncă și nu se duce la locul de muncă. Eu nu știu dacă se duce zi de zi la serviciu.

”Bârfește lumea prin Renault”

Ionuț Cristache: Păi nu, stai un pic cu exemplul ăsta. Noi astăzi când vorbim, Mirabela Grădinaru e angajată la Renault, din ce știm.

Turcescu: Bârfește lumea prin Renault, înțelegi? Pe o sumă mare…

Cristache: Bun, ea zilele astea nu e la muncă. Ce a scris în fișă către angajator?

Turcescu: Și-a luat medical? Și-a luat ce?

Legături riscante la nivel înalt. Matei Păun, cel mai important susținător al președintelui Nicușor Dan, asociat cu afaceri în Rusia și Belarus

