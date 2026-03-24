MApN a răspuns la solicitarea Gândul și a transmis că echipamentul folosit la campania de donare de sânge de la Palatul Cotroceni este perfect funcțional, chiar dacă garanția acestuia a expirat în urmă cu șase ani. Reprezentanții instituției explică faptul că ieșirea din garanție a unui aparat medical reprezintă doar finalul perioadei de protecție oferite de furnizor la cumpărare, dar nu obligă la oprirea utilizării acestuia dacă mentenanța este făcută corect.

Centrul de Transfuzie Sanguină al MApN vine cu un răspuns oficial după scandalul declanșat de imaginile de la Palatul Cotroceni.

După ce jurnaliștii au observat că președintele Nicușor Dan a donat sânge cu un aparat care avea pe etichetă data de ieșire din garanție anul 2020, instituția a oferit clarificări în baza unei solicitări Gândul pe legea 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public.

„După ieșirea din garanție a acestui echipament s-au executat mentenanțe anual”

MApN admite că dispozitivul de sudare a tubulaturii surprins în imagini a ieșit din garanție acum șase ani, însă susține că acest lucru nu înseamnă că aparatul este „expirat” sau periculos pentru pacienți.

Potrivit instituției, echipamentul a fost pus în funcțiune la data de 20 noiembrie 2018 și a beneficiat de mentenanță gratuită de la furnizor până în noimebrie 2020. Ulterior, după ieșirea din garanție, aparatul a trecut prin verificări tehnice anuale, iar acesta era în stare optimă la momentul donării.



„Echipamentul pentru sudarea tubulaturii pungilor de sânge a fost pus în funcțiune la data de 20.11.2018 și a ieșit din garanție la data de 20.11.2020, perioadă în care echipamentul a beneficiat de mentenanță anuală gratuită, asigurată de furnizor; după ieșirea din garanție a acestui echipament s-au executat mentenanțe anual, potrivit normelor metodologice în vigoare. Precizăm că expirarea garanției legale nu echivalează cu încetarea duratei de utilizare a echipamentului. Garanția reprezintă un mecanism de protecție aplicabil la momentul achiziției, iar ulterior, funcționarea echipamentelor este asigurată prin mentenanță,” se arată în răspunsul oficial al MApN.

