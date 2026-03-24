S-a elucidat misterul „aparatelor expirate” de la campania de donare de sânge a președintelui Nicușor Dan. Explicațiile MApN, în exclusivitate, pentru Gândul

Bianca Dogaru
MApN a răspuns la solicitarea Gândul și a transmis că echipamentul folosit la campania de donare de sânge de la Palatul Cotroceni este perfect funcțional, chiar dacă garanția acestuia a expirat în urmă cu șase ani. Reprezentanții instituției explică faptul că ieșirea din garanție a unui aparat medical reprezintă doar finalul perioadei de protecție oferite de furnizor la cumpărare, dar nu obligă la oprirea utilizării acestuia dacă mentenanța este făcută corect. 

Centrul de Transfuzie Sanguină al MApN vine cu un răspuns oficial după scandalul declanșat de imaginile de la Palatul Cotroceni.

După ce jurnaliștii au observat că președintele Nicușor Dan a donat sânge cu un aparat care avea pe etichetă data de ieșire din garanție anul 2020, instituția a oferit clarificări în baza unei solicitări Gândul pe legea 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public.

„După ieșirea din garanție a acestui echipament s-au executat mentenanțe anual”

MApN admite că dispozitivul de sudare a tubulaturii surprins în imagini a ieșit din garanție acum șase ani, însă susține că acest lucru nu înseamnă că aparatul este „expirat” sau periculos pentru pacienți.

Potrivit instituției, echipamentul a fost pus în funcțiune la data de 20 noiembrie 2018 și a beneficiat de mentenanță gratuită de la furnizor până în noimebrie 2020. Ulterior, după ieșirea din garanție, aparatul a trecut prin verificări tehnice anuale, iar acesta era în stare optimă la momentul donării.

„Echipamentul pentru sudarea tubulaturii pungilor de sânge a fost pus în funcțiune la data de 20.11.2018 și a ieșit din garanție la data de 20.11.2020, perioadă în care echipamentul a beneficiat de mentenanță anuală gratuită, asigurată de furnizor; după ieșirea din garanție a acestui echipament s-au executat mentenanțe anual, potrivit normelor metodologice în vigoare.

Precizăm că expirarea garanției legale nu echivalează cu încetarea duratei de utilizare a echipamentului. Garanția reprezintă un mecanism de protecție aplicabil la momentul achiziției, iar ulterior, funcționarea echipamentelor este asigurată prin mentenanță,” se arată în răspunsul oficial al MApN. 

Controversa a izbucnit în urma campaniei de donare de sânge de la Palatul Cotroceni, când într-un prim-plan al clipului în care președintele Nicușor Dan era protagonist, s-a observat că unul dintre dispozitivele folosite pentru procesarea sângelui era ieșit din garanție încă din anul 2020.

Citește și

FLASH NEWS Primul mesaj al noului ambasador SUA către români este o confesiune personală: „Am crescut într-un orășel din zona rurală a statului New York”
07:58
Primul mesaj al noului ambasador SUA către români este o confesiune personală: „Am crescut într-un orășel din zona rurală a statului New York”
ALEGERI Fox News: Tsunami-ul albastru ar putea să nu aibă loc pe 3 noiembrie. Ce impact ar putea avea operațiunile militare ale lui Trump asupra alegătorilor
06:00
Fox News: Tsunami-ul albastru ar putea să nu aibă loc pe 3 noiembrie. Ce impact ar putea avea operațiunile militare ale lui Trump asupra alegătorilor
FLASH NEWS Radu Miruță confirmă că România a solicitat pază suplimentară Statelor Unite: „Avem un plan de descurajare a ofensivei”
23:43
Radu Miruță confirmă că România a solicitat pază suplimentară Statelor Unite: „Avem un plan de descurajare a ofensivei”
FLASH NEWS Ce spune ministrul Apărării despre o amenințare militară din partea Iranului
23:11
Ce spune ministrul Apărării despre o amenințare militară din partea Iranului
FLASH NEWS După o ședință cu țipete, USR a decis să rămână la guvernare. Una dintre condiții, să își numească pensionara specială Avocat al Poporului
22:45
După o ședință cu țipete, USR a decis să rămână la guvernare. Una dintre condiții, să își numească pensionara specială Avocat al Poporului
FLASH NEWS Ședința PNL s-a încheiat cu o concluzie previzibilă. Liberalii rămân la guvernare, cu condiția ca PSD să fie „responsabil”
22:42
Ședința PNL s-a încheiat cu o concluzie previzibilă. Liberalii rămân la guvernare, cu condiția ca PSD să fie „responsabil”
Mediafax
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Cancan.ro
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Proiectul de OUG pentru declararea crizei pe piața carburanților, publicat de Ministerul Energiei. Cu cât se limitează adaosul și pentru cât timp
Click
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
Digi24
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum, la 49 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Descopera.ro
Liderii europeni se tem că războiul din Iran va deveni monedă de schimb pe frontul din Ucraina
FLASH NEWS Catastrofă aviatică în Columbia. Un avion militar C-130 Hercules s-a prăbușit imediat după decolare. Sunt cel puțin 66 de morți și zeci de răniți
08:02
Catastrofă aviatică în Columbia. Un avion militar C-130 Hercules s-a prăbușit imediat după decolare. Sunt cel puțin 66 de morți și zeci de răniți
ȘTIINȚĂ Activitatea banală care protejează cel mai bine creierul de pierderea memoriei. Este o distracție simplă, care necesită un singur lucru
08:00
Activitatea banală care protejează cel mai bine creierul de pierderea memoriei. Este o distracție simplă, care necesită un singur lucru
AUTO Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
07:57
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1489. Rușii atacă dezlănțuit, sirenele răsună în aproape toată Ucraina
07:33
Război în Ucraina, ziua 1489. Rușii atacă dezlănțuit, sirenele răsună în aproape toată Ucraina
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: În urma negocierilor cu americanii, potențialul ballistic al Iranului se va reduce la 150 km
07:30
Valentin Stan: În urma negocierilor cu americanii, potențialul ballistic al Iranului se va reduce la 150 km
AUTO „Suntem 4 și avem și un câine” Cum a reacționat șoferul BOLT după ce a primit acest mesaj de la un client bucureștean care tocmai comandase cursa
07:24
„Suntem 4 și avem și un câine” Cum a reacționat șoferul BOLT după ce a primit acest mesaj de la un client bucureștean care tocmai comandase cursa

Cele mai noi

Trimite acest link pe