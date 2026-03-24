Legături riscante la nivel înalt. Matei Păun, cel mai important susținător al președintelui Nicușor Dan, asociat cu afaceri în Rusia și Belarus

O investigație internațională de amploare, realizată de jurnaliști de la OCCRP și Buro Media, scoate la iveală conexiuni problematice între anturajul președintelui Nicușor Dan și regimurile autoritare de la Minsk și Moscova. În centrul atenției se află Matei Păun, un investitor care a finanțat campaniile electorale ale președintelui încă din anul 2012 și care a fost prezent și la recepția sa de învestire în 2025.

Vulnerabilitatea președintelui vine din relația strânsă dintre Matei Păun și Vitalie Buzdugan, un român care a construit un imperiu economic uriaș în Belarus. Ancheta arată că Buzdugan locuiește într-un cartier de lux din Minsk, rezervat elitei dictatorului Aleksandr Lukașenko. Mai mult, acesta colaborează direct cu oligarhi ruși și cu persoane aflate pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene și a Statelor Unite.

Nicușor Dan a câștigat alegerile cu un mesaj ferm pro-european și anti-corupție. Dezvăluirile actuale creează însă o situație delicată. Faptul că principalul său sponsor politic are legături istorice și financiare cu un om de afaceri conectat la interesele strategice ale Rusiei reprezintă o problemă de securitate.

Deși Matei Păun a negat orice implicare actuală în Belarus, arhivele site-urilor sale și documentele găsite de hackeri demonstrează o colaborare de lungă durată cu Buzdugan. În acest moment, președintele României riscă să fie asociat, prin intermediul susținătorilor săi, cu un regim politic sancționat la nivel internațional pentru încălcarea drepturilor omului și pentru susținerea agresiunii ruse.

Implicați în afaceri de zeci de milioane de euro

Investigația detaliază un imperiu financiar impresionant, construit pe contracte masive cu statul belarus și parteneriate rusești de top. Partenerul lui Matei Păun, Vitalie Buzdugan, controlează cel puțin 15 companii care domină domenii strategice. Una dintre cele mai profitabile afaceri este distribuția exclusivă a medicamentelor Pfizer în Belarus, unde firma aprovizionează mii de farmacii de stat și private. Mai mult, acesta a semnat contracte cu gigantul nuclear rus Rosatom și cu cel mai mare furnizor de medicamente al statului rus, conectat direct la familia președintelui Vladimir Putin.

Buzdugan este asociat și cu producători de drone de atac folosite în războiul din Ucraina și cu firme care livrează produse petroliere în teritorii ocupate precum Crimeea sau Donețk. În trecut, prin firma River Invest, acesta și Matei Păun au negociat proiecte de zeci de milioane de euro direct cu guvernul de la Minsk pentru tehnologii de reciclare și sisteme de monitorizare a jocurilor de noroc.

