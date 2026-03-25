Valentin Stan: Nicușor Dan este pilotat de un sistem neprofesionist. A vrut să se bage și el în seamă în povestea deblocării Ormuzului

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Nicușor Dan a făcut o gafă imensă în politică externă la adresa Canadei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Nicușor, pe 20 februarie, a doua zi, zice așa… Am decis să ne alăturăm declarației și enumără: Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei. E o gafă imensă diplomatică faptul că nu menționează și Canada. Era o declarație publică pe Downing Street 10 cu participarea Canadei. Când diplomatic faci asta desconsideri o țară.

