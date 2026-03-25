Valentin Stan: Nicușor Dan este pilotat de un sistem neprofesionist. A vrut să se bage și el în seamă în povestea deblocării Ormuzului

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Nicușor Dan a făcut o gafă imensă în politică externă la adresa Canadei.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Nicușor Dan a comis o gafă imensă la adresa Canadei. Acesta a început prin a spune că declarația celor 7 țări legate de Strâmtoarea Ormuz este o listă a țărilor care au căzut în dzigrația lui Trump. Legat de această declarație, istoricul susține că Nicușor vrea din răsputeri să iasă și el în față. În încercarea de a se evidenția, Președintele Dan a comis o gafă diplomatică de proporții. Acesta ar fi uitat să menționeze și Canada atunci când a enumerat țările implicate în această declarație. Stan susține că este o desconsiderare a Canadei din partea lui Nicușor.
Declarația celor șapte este declarația dizgrațiaților, care au căzut în dizgrația lui Trump. Păi nu care au căzut, ci care sunt căzuți în continuare. De ce au ieșit cu declarația? Pentru că Trump a spus peste tot că sunt niște lași. Vă vom ține minte, nu vă vom apăra, cum nici voi nu sunteți alături de noi. Și atunci dizgrațiații ce au făcut? Au dat această declarație. Ce crezi tu că face un băiat pe numele lui Nicușor Dan? Eu ce îți arăt ție acuma… Hai să vezi că, din nefericire, de la el nu ai ce să ceri. El nu ține minte. Marius, dacă îi spui acum chibrit, el în următoarele 20 de secunde crede că i-ai spus bricheta. Problema lui este că este pilotat de un sistem neprofesionist. Nu știe cum să facă… În acest spațiu extrem de delicat, senzitiv, al relațiilor diplomatice internaționale, a vrut să se bage și el în față. Și atunci se alătură acestei declarații. Eu citesc acum din declarația lui din 20 martie. Atunci reține, micuțule, ce-ți spun acum așa… Declarația pe Downing Street 10, de pe 19 este așa… Declarație comună a liderilor Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei, Japoniei și Canadei. Pentru că nu e așa, Canada se adăugase. Nicușor, pe 20 februarie, a doua zi, zice așa… Am decis să ne alăturăm declarației și enumără: Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei. E o gafă imensă diplomatică faptul că nu menționează și Canada. Era o declarație publică pe Downing Street 10 cu participarea Canadei. Când diplomatic faci asta desconsideri o țară.