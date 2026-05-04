Nicușor Dan și Albert al II-lea de Monaco, întâlnire la Erevan: „Este un parteneriat pe care ne dorim să îl consolidăm împreună”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după întâlnirea cu Albert al II-lea de Monaco, desfășurată în cadrul Summitului de la Erevan. Tonul a fost unul pozitiv, cu accent pe relațiile solide dintre România și Monaco.

„Am avut plăcerea de a mă întâlni cu Principele Albert al II-lea de Monaco la Summitul de la Erevan”, a scris președintele.

Șeful statului a subliniat că legăturile dintre cele două țări depășesc cadrul bilateral.

„România și Monaco împărtășesc nu doar bune relații bilaterale, ci și o preocupare constantă pentru cooperarea multilaterală, ordinea internațională bazată pe reguli și un continent european pașnic și sigur”, a precizat acesta.

Mesajul vine într-un context regional și internațional complicat, în care tema stabilității și a colaborării între state rămâne esențială. În acest sens, Nicușor Dan a vorbit despre continuitate și consolidare.

„Este un parteneriat pe care ne dorim să îl consolidăm împreună și de acum înainte”, spune șeful statului.

Ce face Nicușor Dan în Armenia

Luni, la Erevan, în Armenia, s-a desfășurat reuniunea privind Coridorul Vertical de Gaze, organizată de România, la care au asistat lideri europeni din mai multe țări.

Reuniunea privind Coridorul Vertical de Gaz de la Erevan, organizată de România, este un eveniment la nivel paralel la nivel înalt, organizată de țara noastră, în marja summit-ului Comunității Politice Europene.

„Astăzi, în marja summitului EPC de la Erevan, am organizat un eveniment paralel la nivel înalt dedicat Coridorului Vertical de Gaz și rolului său în consolidarea securității energetice regionale. Liderii prezenți au convenit asupra unui mesaj esențial: diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit nu este o opțiune, ci o necesitate strategică”, a transmis președintele Nicușor Dan, pe X.

Șeful statului a precizat că România aduce o contribuție reală la „această agendă”: geografie, infrastructură și un angajament ferm față de parteneriatul transatlantic.

„Proiecte precum Coridorul Vertical nu doar transportă gaze, ci consolidează legăturile dintre SUA și Europa și ancorează stabilitatea regională”, conchide șeful statului.

