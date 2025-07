Vicepremierul Dragoș Anastasiu vorbește despre o „Revoluție a Mindset-ului” în întreg aparatul bugetar și vrea să aducă experți din străinătate, așa cum a mai făcut în trecut, pentru a începe schimbările de mindset, de la politicieni către restul angajaților și îl dă exemplu pe Ron Kaufman, americanul care a schimbat mindset-ul în Singapore.

Invitat în emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache”, Dragoș Anastasiu a povestit că are o experiență personală cu profesioniști internaționali pe care i-a adus deja în țară.

„Eu am inițiat acum 5 ani un think tank, care se cheamă «ReThink Romania», este despre schimbare de mindset, iar la SuperTeach, un alt proiect că m-am văzut în ultimii 7 ani cu vreo 35.000 de profesori, peste tot în țară, eu am moderat vreo 60 de conferințe, e tot despre schimbarea de mindset, a profesorilor. L-am adus în România pe Ron Kaufman, numărul 1 mondial în customer service și este mindester-ul de servicii și eu am vorbit cu el foarte mult. El a făcut treaba asta în urmă cu 35 de ani în Singapore.”

Dragoș Anastasiu a detaliat despre cum se poate revoluționa mentalitatea românilor.

„Mindset-ul are schimbări la fiecare în parte. Pe de altă parte, începem și de sus în jos prin ceea ce se cheamă role modelling, de la a arăta tu cum faci, de la prim-ministru la vicepremieri și așa mai departe”.

Vicepremierul a declarat că, pe lângă politicieni, profesorii și părinții pot contribui la schimbarea societății.

„Adică nu promitem ce nu facem. Suntem serioși, suntem punctuali, eficientizăm și așa mai departe. Și ăsta este mindset de sus în jos, mindset-ul de jos în sus e complicat de schimbat, dar aici e nevoie de presă, de politicieni, și nu mă refer la cei din Guvern, ci toată lumea, de profesori în primul rând, că de asta de 7 ani merge la toți profesorii, la 35.000, schimbarea mindset-ului la profesori duce la schimbarea mindset-ului la copii. Dacă ajută puțin și părinții”, a spus Anastasiu.

Exemplu de schimbare a atitudinii funcționarilor de la ghișee

Întrebat concret dacă se pot face schimbări și la ghișee, vicepremierul a declarat: „La ghișeu, mindset-ul este că celui care este în fața mea eu trebuie să-i aduc în fiecare secundă plusvaloare, plusvaloare înseamnă: să-l servesc repede, să-i zâmbesc pentru că și asta e valoare, de well being. … Deci să zâmbim, să fim rapizi, să fim eficienți, să ne pese, să nu-l punem pe drumuri și așa mai departe. Să fim în slujba lui”.

Dragoș Anastasiu a mai precizat că are experiența și echipe formate pentru a antrena bugetarii și pentru a schimba mentalitatea că se poate și la noi.

„Am trecut prin cursuri 1.500 de profesori și avem 100 de antrenori și oamenii ăștia s-au schimbat. Sigur o să-mi spuneți: 1.000. Avem la stat avem 1.300.000, dar să știți că de undeva trebuie să începem”, a mai spus Anastasiu.

