Victor Ponta critică vizita ministrului de Externe în SUA: „Înțeleg că Muraru are o reședință mai mare la Washington decât SALA lui Țoiu”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a comentat într-un mod critic vizita ministrului de Externe, Oana Țoiu, în SUA, spunând că aceasta a evitat Departamentul de Stat și a organizat o întâlnire la Chicago într-o sală închiriată din bani publici. Urmăriți aici emisiunea integrală.
Ionuț Cristache a ridicat întrebarea dacă este posibil ca ministrul de Externe al unei țări cu parteneriat strategic cu SUA să meargă la Washington fără a vizita Departamentul de Stat.
Victor Ponta a răspuns ironic:
„Da, a fost la Chicago, unde a închiriat din banii noștri o sală uriașă care a fost goală. Înțeleg că reședința ambasadorului Muraru e mai mare decât sala Oanei Țoiu. Mai bine făceau acolo, că încăpeau toți. Oricum, erau oamenii care au venit la serviciu, în timpul programului de lucru, pentru statul român”, a spus fostul premier.