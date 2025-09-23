Victor Ponta critică vizita ministrului de Externe în SUA: „Înțeleg că Muraru are o reședință mai mare la Washington decât SALA lui Țoiu”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a comentat într-un mod critic vizita ministrului de Externe, Oana Țoiu, în SUA, spunând că aceasta a evitat Departamentul de Stat și a organizat o întâlnire la Chicago într-o sală închiriată din bani publici. Urmăriți aici emisiunea integrală.

Ionuț Cristache a ridicat întrebarea dacă este posibil ca ministrul de Externe al unei țări cu parteneriat strategic cu SUA să meargă la Washington fără a vizita Departamentul de Stat.

Victor Ponta a răspuns ironic: