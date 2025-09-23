În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a criticat modul în care România gestionează situația dronelor iraniene, susținând că e disproporționat să trimiți avioane de luptă F-16 împotriva unor ținte ieftine, de doar 30.000 de euro bucata. Urmăriți aici emisiunea integrală.
Fostul premier Victor Ponta a comentat decizia autorităților de a doborî drone iraniene cu avioane F-16.
„Decizia de a da jos niște drone iraniene de 30.000 de euro… Ca să înțelegeți, cu o mașină a lui Cîciu sau a șefului PSD Gorj cumperi vreo trei drone din astea. Să fugărești niște drone cu F-16 e ca și cum ai alerga cu BMW-urile poliției după un biciclist, e același lucru.”
Acesta a subliniat că responsabilitatea aparține exclusiv factorului politic, nu armatei:
„Ministrul Apărării e om politic, are mandat de la CSAT. Dacă nu-l găsim pe Nicușor Dan, care nu răspunde de fel la telefon, îl găsim pe ministrul Apărării, care zice să dăm jos dronele. Nu e treaba militarului sau a pilotului, pentru că nu suntem într-un conflict deschis, unde sunt alte reguli.”