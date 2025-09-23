În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a criticat modul în care România gestionează situația dronelor iraniene, susținând că e disproporționat să trimiți avioane de luptă F-16 împotriva unor ținte ieftine, de doar 30.000 de euro bucata. Urmăriți aici emisiunea integrală.

Fostul premier Victor Ponta a comentat decizia autorităților de a doborî drone iraniene cu avioane F-16.

„Decizia de a da jos niște drone iraniene de 30.000 de euro… Ca să înțelegeți, cu o mașină a lui Cîciu sau a șefului PSD Gorj cumperi vreo trei drone din astea. Să fugărești niște drone cu F-16 e ca și cum ai alerga cu BMW-urile poliției după un biciclist, e același lucru.”

Acesta a subliniat că responsabilitatea aparține exclusiv factorului politic, nu armatei: