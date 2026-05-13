Sorin Grindeanu dă vina exclusiv pe Bolojan după ce România a intrat oficial în recesiune: pe Bolojan l-a demis INS/ avem inflație mai mare ca Ucraina

Preşedintele PSD Sorin Grindeanu a reiterat criticile aduse premierului interimar Ilie Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă la sediul social-democraților. Grindeanu a argumentat că, la un an după guvernarea Bolojan, România a ajuns să aibă o inflație mai mare decât Ucraina.

„Premierul demis Bolojan lasă până la urmă România într-un deşert economic şi pentru asta trebuie să plece urgent. Dar urgent. România astăzi este în criză economică. Premierul Bolojan a dus România pe locul 2 în UE la scădere economică. În plus, avem inflaţie mai mare decât în Ucraina. Pe primul trimestru al acestui an, 2026, inflaţia este mai mare ca în Ucraina, o ţară aflată în război de patru ani de zile”, a declarat liderul PSD.

„Nici măcar în pandemie nu a fost aşa de grav”

Grindeanu a afirmat că situația economică actuală este mai gravă decât a fost în timpul pandemiei.

„Vă rog să verificaţi situaţia din punct de vedere economic, nici măcar în pandemie nu a fost aşa de grav”, a menționat liderul social-democraților.

„Scădere de 4,5% a economiei în 10 luni de mandat Bolojan”

Sorin Grindeanu a argumentat că măsurile luate de Ilie Bolojan nu au constituit o „reformă”, ci „un plan de sărăcire națională”. Acesta a indicat că economia a înregistrat o scădere de 4,5% în mai puțin un an de la preluarea mandatului.

„Experimentul premierului demis Bolojan a fost până la urmă un plan de sărăcire naţională. Inflaţie de două cifre, criză economică confirmată. Scădere de 4,5% a economiei în 10 luni de mandat Bolojan. Putere de cumpărare prăbuşită”, a declarat Sorin Grindeanu.

