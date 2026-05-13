PSD va merge la viitoarele consultări cu „multe opțiuni pe masă”. Grindeanu anunță că partidul vrea să iasă din zona de ”circ politic”

Sorin Grindeanu a transmis, miercuri, în cadrul conferinței de presă de după ședința Biroului Politic Național al partidului, că PSD va participa la viitoarele consultări politice „cu multe opțiuni pe masă, din dorința de a găsi o soluție rapidă și de a ieși din această zonă de circ politic”.

Sorin Grindeanu: ”Suntem deschiși la găsirea soluțiilor”

Președintele social-democraților a punctat că partidul său va veni în zilele următoare cu propuneri de măsuri economice pentru viitorul guvern. Potrivit lui Grindeanu, PSD vrea să găsească cât mai rapid soluțiile cele mai potrivite pentru ieșirea din acest ”circ politic”.

„Partidul Social Democrat merge la viitoarele consultări formale sau informale cu multe opțiuni pe masă din dorința de a găsi o soluție rapidă și de a ieși din această zonă de circ politic. Avem acele lucruri peste care nu putem să trecem, pe care le știți, dar în rest suntem deschiși la găsirea soluțiilor”, a spus liderul PSD miercuri.

Grindeanu a comentat și declarațiile șefului statului în privința evitării unui „experiment” politic. Președintele PSD a transmis că un guvern stabil „e un guvern care are o majoritate clară, nu una de conjunctură” și a punctat care sunt „liniile roșii” ale PSD în negocierile pentru formarea viitorului Guvern.

„Mandatul cu care mergem noi este unul destul de larg, în sensul că avem 2-3 lucruri peste care nu putem trece. 1 – nu facem majoritate cu AUR, ceea ce am spus și înainte de moțiune. 2 – Nu există varianta ca PSD să-l mai susțină pe Ilie Bolojan prim-ministru. 3 – Nu vom susține vreun guvern minoritar PNL-UDMR”, a explicat Grindeanu.

AUTORUL RECOMANDĂ