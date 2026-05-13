Prima pagină » Știri politice » PSD va merge la viitoarele consultări cu „multe opțiuni pe masă”. Grindeanu anunță că partidul vrea să iasă din zona de ”circ politic”

PSD va merge la viitoarele consultări cu „multe opțiuni pe masă”. Grindeanu anunță că partidul vrea să iasă din zona de ”circ politic”

Sorin Grindeanu, președintele PSD / Mediafax Foto
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Sorin Grindeanu a transmis, miercuri,  în cadrul conferinței de presă de după ședința Biroului Politic Național al partidului, că PSD va participa la viitoarele consultări politice „cu multe opțiuni pe masă, din dorința de a găsi o soluție rapidă și de a ieși din această zonă de circ politic”.

Vezi galeria foto
4 poze

Sorin Grindeanu: ”Suntem deschiși la găsirea soluțiilor”

Președintele social-democraților a punctat că partidul său va veni în zilele următoare cu propuneri de măsuri economice pentru viitorul guvern. Potrivit lui Grindeanu, PSD vrea să găsească cât mai rapid soluțiile cele mai potrivite pentru ieșirea din acest ”circ politic”.

„Partidul Social Democrat merge la viitoarele consultări formale sau informale cu multe opțiuni pe masă din dorința de a găsi o soluție rapidă și de a ieși din această zonă de circ politic. Avem acele lucruri peste care nu putem să trecem, pe care le știți, dar în rest suntem deschiși la găsirea soluțiilor”, a spus liderul PSD miercuri.

Sorin Grindeanu și Nicușor Dan / Foto – Mediafax

Grindeanu a comentat și declarațiile șefului statului în privința evitării unui „experiment” politic. Președintele PSD a transmis că un guvern stabil „e un guvern care are o majoritate clară, nu una de conjunctură” și a punctat care sunt „liniile roșii” ale PSD în negocierile pentru formarea viitorului Guvern.

„Mandatul cu care mergem noi este unul destul de larg, în sensul că avem 2-3 lucruri peste care nu putem trece. 1 – nu facem majoritate cu AUR, ceea ce am spus și înainte de moțiune. 2 – Nu există varianta ca PSD să-l mai susțină pe Ilie Bolojan prim-ministru. 3 – Nu vom susține vreun guvern minoritar PNL-UDMR”, a explicat Grindeanu.

AUTORUL RECOMANDĂ

Sorin Grindeanu dezvăluie ce PNL-iști o sună pe Olguța Vasilescu. I-a nominalizat cu nume și prenume

Volodimir Zelenski, la Summitul B9: „Să ne asigurăm că Rusia nu va mai încerca să domine”

Recomandarea video

Citește și

MESAJ Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, invitată la Kiev de soția lui Zelenski : „Suntem recunoscători României şi oamenilor ei”
19:42
Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, invitată la Kiev de soția lui Zelenski : „Suntem recunoscători României şi oamenilor ei”
LIVE VIDEO Nicușor Dan, Mark Rutte și Karol Nawrocki, conferință comună după Summitul B9 de la București: „Rusia e o amenințare pentru NATO”
17:25
Nicușor Dan, Mark Rutte și Karol Nawrocki, conferință comună după Summitul B9 de la București: „Rusia e o amenințare pentru NATO”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu revine asupra asemănării lui Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea: „Să știți că și diferă foarte mult”
16:45
Sorin Grindeanu revine asupra asemănării lui Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea: „Să știți că și diferă foarte mult”
REACȚIE Oana Gheorghiu confirmă dezvăluirea Gândul despre emailurile către ADR și STS în care se interesa dacă instituțiile vor să cumpere produsele Schwarz Digits. Spune că nu a făcut trafic de influență
16:37
Oana Gheorghiu confirmă dezvăluirea Gândul despre emailurile către ADR și STS în care se interesa dacă instituțiile vor să cumpere produsele Schwarz Digits. Spune că nu a făcut trafic de influență
REACȚIE Mircea Roșca scoate mesajele cu Lia Olguța Vasilescu, după ce Sorin Grindeanu a declarat că președintele PNL Prahova a sunat-o: ”Ea m-a sunat cu 5 zile înainte de moțiune”
16:32
Mircea Roșca scoate mesajele cu Lia Olguța Vasilescu, după ce Sorin Grindeanu a declarat că președintele PNL Prahova a sunat-o: ”Ea m-a sunat cu 5 zile înainte de moțiune”
FLASH NEWS Ungaria nu a semnat Declarația Comună a Summitului B9 de la București. Documentul vizează aspecte cu privire la NATO, Ucraina și Rusia
15:52
Ungaria nu a semnat Declarația Comună a Summitului B9 de la București. Documentul vizează aspecte cu privire la NATO, Ucraina și Rusia
Mediafax
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Digi24
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii
Cancan.ro
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Cea mai nefericită combinație pentru România: recesiune plus inflație de 10,7%. Cine a băgat țara în criză
Mediafax
NEWS ALERT. 13 mari companii aeriene AU ANULAT MAI MULTE ZBORURII!
Click
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
Digi24
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
Cancan.ro
Am aflat ce a făcut Andreea Ibacka în Elveția, de fapt, chiar înainte de anunțul divorțului de Cabral
Ce se întâmplă doctore
Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Prima reacție a prezentatorului de la PRO TV
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Un studiu pe 3 milioane de oameni a dezvăluit o legătură puternică între consumul de canabis și depresie
FLASH NEWS Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, întâlnire la Palatul Cotroceni. Ce au discutat cei doi lideri
20:33
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, întâlnire la Palatul Cotroceni. Ce au discutat cei doi lideri
FLASH NEWS Ce mesaj a transmis trupa Metallica fanilor de la București, chiar înainte de concertul de pe Arena Națională
20:02
Ce mesaj a transmis trupa Metallica fanilor de la București, chiar înainte de concertul de pe Arena Națională
FLASH NEWS Miruță anunță că a „salvat” Uzina Sadu: „Este unul dintre proiectele din SAFE cu producție 100% în România” / „Asta înseamnă să îți pese!”
19:38
Miruță anunță că a „salvat” Uzina Sadu: „Este unul dintre proiectele din SAFE cu producție 100% în România” / „Asta înseamnă să îți pese!”
JUSTIȚIE Percheziții ale Parchetului General în Constanța. Sunt vizați procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță. Acuzațiile, trafic de influanță și corupție
19:35
Percheziții ale Parchetului General în Constanța. Sunt vizați procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță. Acuzațiile, trafic de influanță și corupție
MEDIU Diana Buzoianu: Nu mai mărim cotele de vânătoare pentru fondurile cinegetice, la specii care nu produc prejudicii
19:13
Diana Buzoianu: Nu mai mărim cotele de vânătoare pentru fondurile cinegetice, la specii care nu produc prejudicii
REACȚIE Șeful NATO le cere din nou, de la București, aliaților, să dea 5% din PIB pentru apărare: „Europa a auzit mesajul SUA”
19:02
Șeful NATO le cere din nou, de la București, aliaților, să dea 5% din PIB pentru apărare: „Europa a auzit mesajul SUA”

Cele mai noi

Trimite acest link pe