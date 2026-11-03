EXCLUSIV. Românii din America, împărțiți în ziua alegerilor decisive pentru Trump. De la susținere totală la dezamăgire: „L-am votat, dar m-a dezamăgit”. Ce așteaptă de la Washington și ce spun despre Visa Waiver

În ziua în care americanii votează soarta administrației la alegerile de la mijlocul mandatului, românii stabiliți în Statele Unite privesc cu interes și tensiune scena politică. Într-o serie de interviuri realizate de corespondentul Gândul în California, Corina Drăgotescu, conaționalii noștri care trăiesc de zeci de ani pe tărâm american au explicat ce așteptări au de la viitorul Congres, cum văd măsurile luate de Donald Trump și care este starea de spirit în comunitățile lor. Ei susțin că România ar trebui să revină în programul Visa Waiver și că Trump ar trebui să fie mai interesat de Europa de Est.

Adrian Roșu: „Relațiile bune cu zona de Est a Europei sunt importante pentru America”

Stabilit într-un stat tradițional democrat precum California de mai bine de 40 de ani, Adrian Roșu, inginer,explică faptul că rezultatele la nivel local sunt previzibile, însă la nivel național se așteaptă la schimbări importante, generate în mare parte de nemulțumirile legate de economie și de costul ridicat al vieții.

„Cred că la nivel național, democrații vor lua controlul Camerei Reprezentanților. (…) Cred că, în general, în cazul acesta, se va vedea un rezultat bazat pe ce simt oamenii despre economie”, a explicat Adrian Roșu.

Referitor la măsurile luate de administrația americană și la tensiunile internaționale legate de războiul din Iran, care au afectat piețele, inginerul român punctează că politicile energetice și conflictele externe au lăsat o amprentă puternică asupra bugetului cetățenilor, în special în California, unde prețurile la carburanți au atins niveluri record.

„Nu cred că războiul cu Iran a fost un lucru văzut pozitiv de prea mulți. (…) Costurile pentru energie sunt mult mai mari decât în restul Americii (n.r. în California) din cauza legilor și, în general, pe baza politicilor celor care iau decizii”, a arătat acesta.

Întrebat ce ar trebui să știe noul Congres ales la Washington despre Europa de Est și despre România,Adrian Roșu subliniază necesitatea unei mai bune informări de la fața locului și a menționat sprijinul său pentru relansarea programului Visa Waiver.

„Probabil ar fi bine să înțeleagă care e situația locală înainte de a ajunge la o concluzie. (…) Cred că relațiile bune cu zona de Est a Europei sunt importante pentru America”, a precizat inginerul român, adăugând că eliminarea vizelor pentru cetățenii români ar reprezenta un pas extrem de binevenit.

Leon Sălăjan: „Sper ca Senatul și Camera Reprezentanților să rămână la republicani”

Stabilit de 40 de ani în California, Leon Sălăjan lucrează în domeniul imobiliar și urmărește îndeaproape evoluția politică de la Washington. Acesta își dorește ca republicanii să mențină controlul total asupra Congresului, pentru ca președintele să își poată duce politicile la bun sfârșit fără blocaje din partea opoziției.

„Sper ca The House (n.r. Camera Reprezentanților) să rămână la republicani, ca să poată Trump să-și facă treaba până la sfârșit. Și Senatul, și The House. (…) Să-și termine treaba și să nu îl încurce democrații,care-s socialiști, comuniști, ce să mai zicem”, a declarat Leon Sălăjan.

Deși recunoaște că prețurile ridicate la carburanți și inflația afectează buzunarele cetățenilor, el consideră că acestea sunt efecte temporare ale unor schimbări necesare pe plan internațional.

„Se suferă puțin pentru că a ajuns motorina aici la 8 dolari… și, bineînțeles, după ce se termină treaba, o să fie mult mai bine. Nu știu dacă se ține minte, în al doilea an, din primul mandat al lui Trump, a fost benzina atâta de ieftină încât pierdeau cei care se ocupă cu țițeiul”, a adăugat el.

Leon susține că și unii iranieni din America își doresc ca Trump să își păstreze puterea, ca să poată termina războiul din Iran. Aceștia își doresc ca Trump să răstoarne regimul de la Teheran ca țara să fie din nou liberă.

Tabita Casario: „Oamenii doresc schimbări mari, fiindcă s-a ajuns la prea multe programe sociale și taxe uriașe”

Notar și agent imobiliar în Fullerton, California, Tabita Casario a plecat în SUA acum 46 de ani, după ce tatăl său a făcut greva foamei împotriva regimului comunist. Privind spre actuala conducere democrată din California, ea susține că nemulțumirile legate de taxele excesive și de direcția economică a țării au creat o dorință profundă de schimbare.

„Oamenii doresc schimbări mari, fiindcă până acum, ce s-a întâmplat cu democrații la putere? Prea multe programe sociale, prea mulți bani pierduți fără răspundere. (…) Când ești ales, ești ales ca să servești oamenii, nu ca să te faci bogat din servicii”, a afirmat Tabita Casario.

În ceea ce privește politica externă, ea consideră că resursele financiare ale Americii ar trebui direcționate cu precădere spre rezolvarea problemelor interne, înainte de a fi trimise către alte regiuni ale lumii.

„Știi cum e, atâția bani au fost trimiși din taxele noastre… ca să susținem financiar alte țări. (…) Până când lucrurile sunt rezolvate acasă și ne putem întreține cum ar trebui, mai puțin se poate da în afară. Dacă lucrurile nu-s bune acasă, nu-s bune nicăieri”, a punctat aceasta.

În privința României, Tabita Țesariu își exprimă regretul că o țară atât de bogată nu este condusă așa cum trebuie.

Mark Mureșan: „Trebuie să ne concentrăm pe problemele interne”

Antreprenor în construcții din Orange, California, stabilit de 43 de ani în SUA și originar din Timișoara, Mark Mureșan recunoaște că, deși l-a susținut și votat pe Donald Trump, creșterea considerabilă a prețurilor la combustibili, alimente și materiale de construcții — care s-au scumpit cu până la 50% — a dus la o scădere a nivelului de trai și la o anumită doză de dezamăgire.

„Deci, eu personal am votat pentru el (n.r. Donald Trump). Cum să spun, încă mai am puțină încredere în el,dar m-a dezamăgit în câteva lucruri în care am avut mai mare încredere: aspectul economic al țării, benzina scumpă, mâncarea scumpă, motorina. Sunt multe lucruri despre care nu am crezut că se pot întâmpla”, a explicat Mark Mureșan.

Referitor la politica externă, el consideră că administrația americană s-a implicat în prea multe conflicte externe în loc să se concentreze strict pe consolidarea economiei și a securității de acasă.

„Trebuia să nu se implice în probleme din afara țării, să aibă grijă de țara lui. Donald Trump, dacă avea grijă,mai mare grijă, și se concentra mai mult asupra Americii, nu cred că eram unde suntem”, a adăugat Mark Mureșan, subliniind la final și legătura sufletească puternică pe care românii din Diaspora o păstrează cu țara natală.