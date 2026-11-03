Prima pagină » Alegeri în SUA » EXCLUSIV. Românii din America, împărțiți în ziua alegerilor decisive pentru Trump. De la susținere totală la dezamăgire: „L-am votat, dar m-a dezamăgit”. Ce așteaptă de la Washington și ce spun despre Visa Waiver

EXCLUSIV. Românii din America, împărțiți în ziua alegerilor decisive pentru Trump. De la susținere totală la dezamăgire: „L-am votat, dar m-a dezamăgit”. Ce așteaptă de la Washington și ce spun despre Visa Waiver

Corina Drăgotescu
EXCLUSIV. Românii din America, împărțiți în ziua alegerilor decisive pentru Trump. De la susținere totală la dezamăgire: „L-am votat, dar m-a dezamăgit”. Ce așteaptă de la Washington și ce spun despre Visa Waiver
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În ziua în care americanii votează soarta administrației la alegerile de la mijlocul mandatului, românii stabiliți în Statele Unite privesc cu interes și tensiune scena politică. Într-o serie de interviuri realizate de corespondentul Gândul în California, Corina Drăgotescu, conaționalii noștri care trăiesc de zeci de ani pe tărâm american au explicat ce așteptări au de la viitorul Congres, cum văd măsurile luate de Donald Trump și care este starea de spirit în comunitățile lor. Ei susțin că România ar trebui să revină în programul Visa Waiver și că Trump ar trebui să fie mai interesat de Europa de Est.

Adrian Roșu: „Relațiile bune cu zona de Est a Europei sunt importante pentru America”

Stabilit într-un stat tradițional democrat precum California de mai bine de 40 de ani, Adrian Roșu, inginer,explică faptul că rezultatele la nivel local sunt previzibile, însă la nivel național se așteaptă la schimbări importante, generate în mare parte de nemulțumirile legate de economie și de costul ridicat al vieții.

„Cred că la nivel național, democrații vor lua controlul Camerei Reprezentanților. (…) Cred că, în general, în cazul acesta, se va vedea un rezultat bazat pe ce simt oamenii despre economie”, a explicat Adrian Roșu.

Referitor la măsurile luate de administrația americană și la tensiunile internaționale legate de războiul din Iran, care au afectat piețele, inginerul român punctează că politicile energetice și conflictele externe au lăsat o amprentă puternică asupra bugetului cetățenilor, în special în California, unde prețurile la carburanți au atins niveluri record.

„Nu cred că războiul cu Iran a fost un lucru văzut pozitiv de prea mulți. (…) Costurile pentru energie sunt mult mai mari decât în restul Americii (n.r. în California) din cauza legilor și, în general, pe baza politicilor celor care iau decizii”, a arătat acesta.

Întrebat ce ar trebui să știe noul Congres ales la Washington despre Europa de Est și despre România,Adrian Roșu subliniază necesitatea unei mai bune informări de la fața locului și a menționat sprijinul său pentru relansarea programului Visa Waiver.

„Probabil ar fi bine să înțeleagă care e situația locală înainte de a ajunge la o concluzie. (…) Cred că relațiile bune cu zona de Est a Europei sunt importante pentru America”, a precizat inginerul român, adăugând că eliminarea vizelor pentru cetățenii români ar reprezenta un pas extrem de binevenit.

Leon Sălăjan: „Sper ca Senatul și Camera Reprezentanților să rămână la republicani”

Stabilit de 40 de ani în California, Leon Sălăjan lucrează în domeniul imobiliar și urmărește îndeaproape evoluția politică de la Washington. Acesta își dorește ca republicanii să mențină controlul total asupra Congresului, pentru ca președintele să își poată duce politicile la bun sfârșit fără blocaje din partea opoziției.

„Sper ca The House (n.r. Camera Reprezentanților) să rămână la republicani, ca să poată Trump să-și facă treaba până la sfârșit. Și Senatul, și The House. (…) Să-și termine treaba și să nu îl încurce democrații,care-s socialiști, comuniști, ce să mai zicem”, a declarat Leon Sălăjan.

Deși recunoaște că prețurile ridicate la carburanți și inflația afectează buzunarele cetățenilor, el consideră că acestea sunt efecte temporare ale unor schimbări necesare pe plan internațional.

„Se suferă puțin pentru că a ajuns motorina aici la 8 dolari… și, bineînțeles, după ce se termină treaba, o să fie mult mai bine. Nu știu dacă se ține minte, în al doilea an, din primul mandat al lui Trump, a fost benzina atâta de ieftină încât pierdeau cei care se ocupă cu țițeiul”, a adăugat el.

Leon susține că și unii iranieni din America își doresc ca Trump să își păstreze puterea, ca să poată termina războiul din Iran. Aceștia își doresc ca Trump să răstoarne regimul de la Teheran ca țara să fie din nou liberă.

Tabita Casario: „Oamenii doresc schimbări mari, fiindcă s-a ajuns la prea multe programe sociale și taxe uriașe”

Notar și agent imobiliar în Fullerton, California, Tabita Casario a plecat în SUA acum 46 de ani, după ce tatăl său a făcut greva foamei împotriva regimului comunist. Privind spre actuala conducere democrată din California, ea susține că nemulțumirile legate de taxele excesive și de direcția economică a țării au creat o dorință profundă de schimbare.

„Oamenii doresc schimbări mari, fiindcă până acum, ce s-a întâmplat cu democrații la putere? Prea multe programe sociale, prea mulți bani pierduți fără răspundere. (…) Când ești ales, ești ales ca să servești oamenii, nu ca să te faci bogat din servicii”, a afirmat Tabita Casario.

În ceea ce privește politica externă, ea consideră că resursele financiare ale Americii ar trebui direcționate cu precădere spre rezolvarea problemelor interne, înainte de a fi trimise către alte regiuni ale lumii.

„Știi cum e, atâția bani au fost trimiși din taxele noastre… ca să susținem financiar alte țări. (…) Până când lucrurile sunt rezolvate acasă și ne putem întreține cum ar trebui, mai puțin se poate da în afară. Dacă lucrurile nu-s bune acasă, nu-s bune nicăieri”, a punctat aceasta.

În privința României, Tabita Țesariu își exprimă regretul că o țară atât de bogată nu este condusă așa cum trebuie.

Mark Mureșan: „Trebuie să ne concentrăm pe problemele interne”

Antreprenor în construcții din Orange, California, stabilit de 43 de ani în SUA și originar din Timișoara, Mark Mureșan recunoaște că, deși l-a susținut și votat pe Donald Trump, creșterea considerabilă a prețurilor la combustibili, alimente și materiale de construcții — care s-au scumpit cu până la 50% — a dus la o scădere a nivelului de trai și la o anumită doză de dezamăgire.

„Deci, eu personal am votat pentru el (n.r. Donald Trump). Cum să spun, încă mai am puțină încredere în el,dar m-a dezamăgit în câteva lucruri în care am avut mai mare încredere: aspectul economic al țării, benzina scumpă, mâncarea scumpă, motorina. Sunt multe lucruri despre care nu am crezut că se pot întâmpla”, a explicat Mark Mureșan.

Referitor la politica externă, el consideră că administrația americană s-a implicat în prea multe conflicte externe în loc să se concentreze strict pe consolidarea economiei și a securității de acasă.

„Trebuia să nu se implice în probleme din afara țării, să aibă grijă de țara lui. Donald Trump, dacă avea grijă,mai mare grijă, și se concentra mai mult asupra Americii, nu cred că eram unde suntem”, a adăugat Mark Mureșan, subliniind la final și legătura sufletească puternică pe care românii din Diaspora o păstrează cu țara natală.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SONDAJ DE OPINIE Sondaj Gândul. Românii cred că Donald Trump va pierde susținerea din Congresul SUA. Care sunt rezultatele studiului
20:20
Sondaj Gândul. Românii cred că Donald Trump va pierde susținerea din Congresul SUA. Care sunt rezultatele studiului
ALEGERI ÎN SUA Cum funcționează alegerile din America. Ce votează americanii astăzi și de câte mandate au nevoie democrații pentru a prelua Congresul și pentru a-l lăsa pe Trump fără o parte din puteri
20:01
Cum funcționează alegerile din America. Ce votează americanii astăzi și de câte mandate au nevoie democrații pentru a prelua Congresul și pentru a-l lăsa pe Trump fără o parte din puteri
ALEGERI ÎN SUA Statele care pot decide viitorul lui Donald Trump. Unde se duc cele mai importante bătălii electorale din America
19:20
Statele care pot decide viitorul lui Donald Trump. Unde se duc cele mai importante bătălii electorale din America
LIVE 🚨 Alegeri în Statele Unite. Secțiile de votare s-au deschis în toate cele 50 de state. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump
18:40
🚨 Alegeri în Statele Unite. Secțiile de votare s-au deschis în toate cele 50 de state. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump
ALEGERI ÎN SUA Corina Drăgotescu, date de ultimă oră din SUA: ”Pronosticul general e că republicanii vor pierde alegerile pe mâna lui Trump”
16:41
Corina Drăgotescu, date de ultimă oră din SUA: ”Pronosticul general e că republicanii vor pierde alegerile pe mâna lui Trump”
NEWS ALERT Trump promite că SUA nu vor mai finanța Israelul începând de la finalul anului 2026: „Am făcut o înțelegere eu și cu Bibi. Oprim finanțarea”
16:14
Trump promite că SUA nu vor mai finanța Israelul începând de la finalul anului 2026: „Am făcut o înțelegere eu și cu Bibi. Oprim finanțarea”
Mediafax
„Trebuie să oprească acest circ”. Moșteanu îl acuză pe Grindeanu că a răspândit informații false despre economia României
Digi24
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Cancan.ro
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a Apocalipsei
Prosport.ro
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Adevarul
Cum a ajuns președintele CJ Călărași, Vasile Iliuță, să cumpere în Italia proprietăți de peste un milion de euro. Un fost punct vamal îi poartă numele
Mediafax
Cum a ajuns o româncă să folosească un obiect de un milion de euro ca opritor de ușă. Povestea face înconjurul presei italiene
Click
Mugur Mihăescu, în centrul unui scandal online. „Garcea” a fost criticat dur pentru afacerea sa din HoReCa
Digi24
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Cancan.ro
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii!
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Un nou studiu sugerează că, până la urmă, cometele probabil nu au adus viața pe Pământ
Mediafax Italia
Trucul pentru uscarea rufelor iarna! Nu are legătură cu caloriferul
Mediafax Spania
Proiectul prin care Franco voia să construiască o bombă atomică!
FLASH NEWS Wiz Khalifa ar putea scăpa de condamnarea la închisoare, după ce a fumat o țigară cu canabis la „Beach Please”. Magistrații i-au admis contestația
21:09
Wiz Khalifa ar putea scăpa de condamnarea la închisoare, după ce a fumat o țigară cu canabis la „Beach Please”. Magistrații i-au admis contestația
TURISM România revine după șase ani la World Travel Market Londra. 35 de expozanți promovează destinațiile românești. Delegația este condusă de ministrul Daniel Zamfir
20:37
România revine după șase ani la World Travel Market Londra. 35 de expozanți promovează destinațiile românești. Delegația este condusă de ministrul Daniel Zamfir
FLASH NEWS Ministerul Justiției oferă noi detalii despre cazul Irinei Apostol, românca închisă de aproape nouă ani într-o închisoare din China. De ce nu poate fi adusă în țară
20:28
Ministerul Justiției oferă noi detalii despre cazul Irinei Apostol, românca închisă de aproape nouă ani într-o închisoare din China. De ce nu poate fi adusă în țară
FLASH NEWS Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, susține că raportul Finanțelor ascunde adevărata dimensiune a restanțelor din PNRR lăsate de Guvernul Bolojan: „Ce facem cu gaura?”
20:12
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, susține că raportul Finanțelor ascunde adevărata dimensiune a restanțelor din PNRR lăsate de Guvernul Bolojan: „Ce facem cu gaura?”
FLASH NEWS A 36-a noapte de arest pentru Călin Georgescu. Susținătorii i-au rămas alături în ploaie și frig. Mulțimea scandează: „Ați arestat un om nevinovat!”
20:08
A 36-a noapte de arest pentru Călin Georgescu. Susținătorii i-au rămas alături în ploaie și frig. Mulțimea scandează: „Ați arestat un om nevinovat!”
ARTĂ Constantin Brâncuși, celebrat la New York. Sculpturile artistului român au fost expuse într-un muzeu celebru. Până când poate fi admirată expoziția
19:45
Constantin Brâncuși, celebrat la New York. Sculpturile artistului român au fost expuse într-un muzeu celebru. Până când poate fi admirată expoziția

Cele mai noi

Trimite acest link pe