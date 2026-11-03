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Cum funcționează alegerile din America. Ce votează americanii astăzi și de câte mandate au nevoie democrații pentru a prelua Congresul și pentru a-l lăsa pe Trump fără o parte din puteri

Cum funcționează alegerile din America. Ce votează americanii astăzi și de câte mandate au nevoie democrații pentru a prelua Congresul și pentru a-l lăsa pe Trump fără o parte din puteri
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Americanii merg astăzi la urne ca să aleagă membrii Congresului, format din Camera Reprezentanților și Senat. Scrutinul este organizat tradițional la jumătatea mandatului de patru ani al președintelui SUA, iar, deși Donald Trump nu apare pe buletinul de vot, el reprezintă miza reală a acestor alegeri. Rezultatul final va decide dacă administrația va beneficia în continuare de un Congres favorabil sau se va confrunta cu o majoritate capabilă să-i blocheze inițiativele.

Alegătorii americani sunt chemați să își aleagă reprezentanții atât pentru administrația federală, cât și pentru cea de stat. Astăzi sunt supuse la vot toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților, 35 din 100 de locuri din Senat și 36 de mandate de guvernator. La Senat, două dintre locurile votate de americani sunt cele lăsate libere de J.D. Vance, actualul vicepreședinte, și Marco Rubio, actualul secretar de stat.

Matematica alegerilor din SUA, de câte locuri au nevoie democrații ca să preia Congresul

În prezent, Partidul Republican controlează ambele camere ale Congresului, însă se bazează pe majorități extrem de fragile. În Camera Reprezentanților dețin 218 locuri, față de 214 ale democraților (plus un independent aliat cu aceștia). În Senat, raportul este de 53 la 47 în favoarea republicanilor, iar doi independenți votează alături de democrați.

Cum este împărțit acum Senatul

Obiectivul democraților este să obțină 218 locuri în Cameră și încă patru mandate în Senat pentru a ajunge la majoritatea de 51. În ipoteza unei egalități de 50-50 în Senat, votul decisiv aparține vicepreședintelui J.D.Vance, ceea ce ar menține controlul în tabăra republicană.

Cum este împărțită acum Camera Reprezentanților

Cum este structurat Congresul și ce puteri are

Congresul reprezintă parlamentul federal al Statelor Unite ale Americii. Acesta elaborează legile care se aplică la nivel național, aprobă bugetul federal și supraveghează administrația prezidențială. Instituția este bicamerală, fiecare cameră funcționând după regulile ei.

Camera Reprezentanților are 435 de membri, câte unul pentru fiecare circumscripție electorală, aleși pentru mandate scurte, de doar doi ani. Deoarece se reînnoiește integral la fiecare scrutin intermediar și prezidențial, această cameră reflectă rapid schimbările din perspectiva electorală a votanților. Partidul care obține majoritatea de minimum 218 locuri alege președintele camerei, controlează comisiile de specialitate și stabilește agenda legislativă.

Senatul are 100 de membri, fiecare stat fiind reprezentat de doi senatori, indiferent de mărimea populației.Mandatele au o durată de șase ani, iar o treime din locuri sunt supuse votului la fiecare doi ani. Senatul confirmă sau respinge secretarii propusi de președinte (n.r. echivalentul miniștrilor din România) și judecătorii federali numiți tot de președinte. De asemenea, funcționează ca instanță în cazul unei proceduri de destituire (impeachment). Adoptarea majorității legilor necesită ca 60 de senatori din 100 să voteze pentru.

Pârghiile prin care Congresul poate limita puterea președintelui

Dacă democrații câștigă măcar o cameră a Congresului, Donald Trump va avea mai mult de împărțit cu ei.Legile trec doar dacă le votează ambele camere, deci o singură cameră controlată de democrați poate opri proiectele Casei Albe. Trump poate da veto, adică poate respinge o lege, iar Congresul poate anula veto-ul doar dacă două treimi din fiecare cameră votează împotriva lui, ceea ce e foarte greu.

Partidul majoritar controlează și banii. Guvernul e finanțat doar până pe 11 decembrie, iar administrația cere 1,5 trilioane de dolari pentru apărare, o sumă pe care democrații din Senat o resping.

Cine conduce comisiile din Congres poate chema oficiali la audieri și poate cere declasificarea unor documente, iar printre temele vizate ar putea fi afacerile familiei Trump, dosarul Epstein, metodele agenției de imigrație ICE și noua sală de bal de la Casa Albă.

Camera Reprezentanților poate vota și punerea sub acuzare (impeachment), adică acuzarea politică a președintelui care deschide calea spre demitere. Cu toate astea, demiterea cere două treimi din votul Senatului, deci e puțin probabilă. De aceea liderul democrat Hakeem Jeffries nu s-a angajat să facă asta, iar mulți democrați preferă anchetele.

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