Statele care pot decide viitorul lui Donald Trump. Unde se duc cele mai importante bătălii electorale din America

Donald Trump își joacă viitorul politic în alegerile de la mijlocul mandatului ce se desfășoară marți, 3 noiembrie.

În prezent, republicanii dețin controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului. Sondajele indică faptul că democrații ar putea câștiga majoritatea locurilor din Cameră. Însă lupta pentru obținerea majorității în Senat este mult mai incertă.

Statele în care se duce bătălia decisivă pentru Senatul SUA

Potrivit USNews, sunt 35 de state în care se desfășoară alegeri pentru Senatul SUA. Publicația a dat și rezultatul prognozat al alegerilor din fiecare stat în parte.

Alabama – victorie republicană sigură

Mississippi – probabil republican

Louisiana – victorie republicană sigură

Oklahoma – victorie republicană sigură

Arkansas – victorie republicană sigură

Tennessee – victorie republicană sigură

Kentucky- victorie republicană sigură

Virginia de Vest – victorie republicană sigură

Iowa – victorie republicană sigură

South Dakota – victorie republicană sigură

Wyoming – victorie republicană sigură

Montana – victorie republicană sigură

Idaho – victorie republicană sigură

Florida – victorie republicană probabilă

Carolina de Sud – victorie republicană cu șanse scăzute

Nebraska – victorie republicană cu șanse scăzute

Kansas – rezultat incert

Ohio – rezultat incert

Michigan- rezultat incert

Texas – rezultat incert

Iowa – rezultat incert

Maine – rezultat incert

Alaska- rezultat incert

Restul statelor: Oregon, Colorado, New Mexico, Minnesota, Illinois, Virginia, Georgia, Carolina de Nord, Delaware, New Jersey, Massachusetts, Rhode Island și New Hampshire – este prognozată victorie pentru democrați

16 senatori republicani par să aibă mandatele securizate pentru încă șase ani, potrivit sondajelor din cele 16 state „roșii”. S-ar părea că tabăra pro-Trump riscă să piardă șapte senatori, de la 53 să ajungă la 46. Democrații ar putea avea astfel o majoritate de 54 mandate.

Democrații n-ar avea un număr minim de senatori pentru a-l înlătura pe Trump din funcție.Pentru ca Trump să aibă totuși suport deplin din partea Congresului când vine vorba de continuarea războiului cu Iran sau implementarea legilor, este necesară majoritate republicană în Senat.

Bătălia decisivă se dă în șapte state anul acesta: Kansas, Ohio, Michigan, Iowa, Maine, Alaska și chiar în cel mai mare fief republican – Texas.

Alaska – alegerile care ar putea genera confuzie

În Alaska, candidează din partea Partidului Republican Dan S. Sullivan, senatorul statului în Congres din 2015. Din partea partidului Democrat, candidează politiciana și fosta judecătoare Mary Peltola de etnie Yupi’ik – populație indigenă din Alaska.

Ca independent candidează și Daniel J. Sullivan, care întâmplător, are același nume de familie ca republicanul susținut de Trump. Președintele i-a acuzat pe democrați că l-au propulsat pe candidatul independent cu același nume al senatorului republican pentru a provoca confuzie și a frauda alegerile.

Ultimul sondaj realizat de 270towin arată că Mary Peltola are 49% șanse să câștige, fiind cu 5 procente în fața lui Dan S. Sullivan. Dan J. Sullivan n-ar obține decât 3% potrivit Alaska Survey Research.

Texas – bastionul republicanilor riscă să ajungă pierdut în favoarea democraților

În Texas, considerat cel mai mare fief al republicanilor, lupta pentru postul de senator se dă între Ken Paston, procurorul general al Texasului, și James Talarico, membru al Camerei Reprezentanților din Texas, de profesie educator.

Sondajele de opinie, ultimele realizate din februarie 2026, arată că Ken Paxton are 38,7% șanse să câștige alegerile

Kansas – Democrații n-au mai câștigat în acest stat de aproape un secol

Bătălia pentru Senat în acest stat se dă între Roger Marshall (republican), senator în funcție din 2021, și Adam Hamilton (democrat), care este de profesie teolog.

Democrații n-au mai câștigat alegerile pentru Senat în Kansas din 1932. Ar fi o premieră, dar s-ar putea să o facă pe 3 noiembrie 2026, pentru că ultimul sondaj îl arată pe democratul Hamilton câștigător. Hamilton ar putea câștiga cu 52%, iar Marshall cu 45%.

Ohio – alegeri în statul în care s-a născut JD Vance

JD Vance a fost senator de Ohio din 2023 până în ianuarie 2025. El a fost obligat să demisioneze pentru a deveni vicepreședintele Statelor Unite, fiind partenerul de candidatură al lui Trump, câștigătorul alegerilor prezidențiale din 2024.

Anul acesta, se vor organia alegerile speciale pentru Senat. În alegerile speciale pentru Senat, adversarii principali sunt republicanul Jon Husted și democratul Sherrod Brown, care a mai fost senator între 2007 și 2025.

Jon Husted a preluat funcția de senator pentru Ohio de la JD Vance din ianuarie 2025. Ultimul sondaj arată că republicanul Husted ar putea câștiga cu 48%, dar în sondajele anterioare, democratul Brown câștigă cu 47-51%.

Michigan l-ar putea propulsa pe un musulman în Senatul SUA?

În Michigan sunt cele mai mediatizate alegeri pentru Senat. Lupta se dă între democratul Abdul El-Sayed, medic de profesie. Acesta a fost criticat dur de Donald Trump, acuzându-l că este jihadist și un medic fals.

Abdul El-Sayed, de origine egipteană și de religie musulmană, s-a născut pe 31 octombrie 1984. La 42 de ani, el ar putea deveni primul senator musulman din istoria Congresului.

Mike Rogers, fost agent FBI, este candidatul republican susținut de Donald Trump. Ultiemele sodaje nu-l favorizează însă. El Sayed a avut 51% în ultimul sondaj, iar Mike Rogers 45%. Proteste anti-ICE de amploare au avut loc în Michigan, democrații manifestând împotriva deportării migranților ilegali.

Iowa – lupta dintre un fost jucător de baschet în scaun de rotile și o fostă jurnalistă

În Iowa, Ashley Hinson este candidata repblicană susținută de Donald Trump. Ea este fostă jurnalistă, reporter și prezentatoare de la KCRG-TV.

Josh Turek este candidatul democrat, fiind fost jucător de baschet în scaun de rotile.

Scorul din sondaje este strâns – ultimul sondaj îl dau câștigător pe democratul Turek, iar unele sondaje anterioare o dau câștigătoare pe republicana Hinson, cu 48%.

Maine – Un fost tăietor de lemne o depășește pe o senatoare cu vechime în sondaje

În statul Maine, candidatul susținut de Trump este republicana Susan Collins. În vârstă de 73 de ani, ea este senatoare din Maine din 1997.

Troy Jackson este candidatul democrat din Maine pentru Senat. El a fost tăietor de lemne de la 12 ani.

În cele mai multe sondaje, democratul Jackson o învinge pe senatoarea republicană cu vechime. Republicana Collins apare câștigătoare în ultimul sondaj, cu 51%, iar Jackson cu 49%.

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