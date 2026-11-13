JD Vance ar putea renunța să mai candideze la alegerile din 2028, a spus un apropiat al vicepreședintelui pentru CNN: „Este încă tânăr. Nu i-a venit momentul” / Politicienii democrați și republicani care ar putea concura în următorii ani pentru Casa Albă

JD Vance ia în considerare să sară peste cursa prezidențială din 2028, după înfrângerea devastatoare suferită de Partidul Republican în alegerile de la jumătatea mandatului. O persoană din anturajul său a declarat pentru CNN că vicepreședintele american este suficient de tânăr pentru a reveni în atenția principală în viitor, adăugând că „poate pur și simplu nu i-a venit încă momentul potrivit”. Astfel, JD Vance ar putea să candideze cel mai probabil din anul 2032.

Războiul nepopular cu Iranul și spargerea coaliției MAGA au creat incertitudini cu privire la perspectivele electorale ale vicepreședintelui lui Donald Trump de a deveni candidatul nominalizat de Partidul Republican.JD Vance a pus înfrângerea republicanilor pe seama răzoiului cu Iran, declarație care l-a înfuriat pe Trump, Alți potențiali rivali republicani se pregătesc să-și lanseze candidatura pentru alegerile din anul 2028.



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„N-aș fi surprins de nicio decizie pe care o face el. Are numai 42 de ani”, a spus apropiatul vicepreședintelui.

Potrivit altor surse apropiate, vicepreședintele JD Vance ar fi pregătit deja programul electoral pentru alegerile din 2028. Republicanul milenial ar fi mizat tot pe programul electoral „America Prima” al lui Donald Trump din 2016, dar cu mici modificări. Cele patru mari obiective ale lui JD Vance, stabilite de un expert electoral apropiat de acesta, presupuneau reducerea costurilor vieții, întărirea securității frontierelor ale SUA, încetarea imediată a războaielor în străinătate și reevaluarea relațiilor cu Israelul.

Rich Baris, un alt expert electoral în sondaje strâns legat de mișcarea MAGA, a spus că daunele sunt mult mai profunde decât frustrările alegătorilor de rând.

Mulți dintre susținătorii luji Trump se simt trădați de eșecul președintelui de a face viața mai accesibilă din punct de vedere financiar în SUA, de a lansa toate documentele din dosarele despre Jeffrey Epstein și de încălcarea promisiunii de a nu declanșa noi războaie în străinătate.

„Mișcarea MAGA a murit. Problema cu care se va confrunta vicepreședintele JD Vance este că trebuie să îi motiveze pe alegători să-i facă să creadă din nou, deoarece brandul republican actual și-a pierdut complet credibilitatea în fața lor”, a spus Baris.

Tucker Carlson, jurnalistul conservativ recunoscut pentru persnalitatea sa combativă și pentru că din fost susținător a ajuns să fie un critic al lui Trump, deja se poziționează ca un potențial candidat puternic din partea păturii ultra-conservatoare ce ar marca crearea unei a treia forțe politice și răsturnarea peisajului politic dominat de democrați și republicani.

De asemenea, mai este și Nick Fuentes, comentatorul politic de extrema dreaptă în vârstă de 28 de ani din generația Z, care și-ar putea lansa candidatura în alegerile pentru 2036, când va avea vârsta legală conform Constituției pentru a candida la funcția supremă în SUA. Cândva fost susținător al lui Trump, a devenit la rândul său un critic dur la adresa actualei administrații prezidențiale.

Controversat pentru opiniile lui privind negarea Holocaustului, comentariile misogine, putiniste, anti-zioniste, rasiste, creștin-naționaliste și homofobe, Nick Fuentes și-a îndemnat fanii să voteze cu Partidul Democrat la alegerile de la mijlocul mandatului. El a găzduit mai multe emisiuni cu republicanii care s-au detașat de cercul lui Trump, precum Majorie Taylor Greene și Tucker Carlson.

Cel mai puternic oponent pentru JD Vance din rândul grupului apropiat de Trump ar fi Marco Rubio, actualul secretar de Stat al SUA, arată un sondaj realizat pe un eșantion de 1.705 persoane adulte din SUA.

45% dintre alegătorii republicani intervievați au spus că l-ar vota pe Marco Rubio. 43% au declarat că l-ar vota pe JD Vance.

Din tabăra democrată, Jon Ossof se află în frntea preferințelor alegătorilor. 29% dintre respondenți spun că îl consideră pe senatorul din Georgia de origine evreiască drept un „candidat excelent”.

29% dintre democrații intervievați spun că l-ar vota pe Pete Buttigieg, fostul secretar al Transporturilor și un politician LGBT.

23% spun că ar opta pentru Gavin Newsom, guvernatorul Californiei.

Cei trei sunt democrați considerați moderați.

La egalitate cu Newsom este Kamala Harris, fosta vicepreședintă a SUA din administrația Biden, care a fost învinsă de Trump la alegerile prezidențiale din 2024.

15% din democrați spun că ar putea să o voteze pe reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez, o politiciană a aripii progresiste de stânga a Partidului Democrat.

Sursa Foto: Congresul SUA