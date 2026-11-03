Corina Drăgotescu, date de ultimă oră din SUA: ”Pronosticul general e că republicanii vor pierde alegerile pe mâna lui Trump”

Într-o intervenție la emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalista Corina Drăgotescu a analizat miza alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite și a afirmat că nemulțumirea economică și scăderea popularității președintelui Donald Trump influențează competiția electorală. Aceasta susține că democrații par mai mobilizați să participe la vot, în timp ce republicanii riscă să piardă inclusiv controlul Senatului.

Corina Drăgotescu a explicat că numărul alegătorilor care se prezintă la urne va avea un rol important în rezultatul scrutinului. În opinia sa, avalanșa de sondaje care indică o scădere a popularității lui Trump ar putea influența inclusiv mobilizarea electoratului republican.

Jurnalista susține că pierderea Senatului ar putea afecta numirile făcute de Donald Trump

„Pronosticul general este, la nivel național, că Trump va pierde, iar republicanii vor pierde pe mâna lui Trump.

Să vedem ce se întâmplă, câți oameni votează astăzi. Democrații par mai motivați. E normal să fie așa, sunt în opoziție și par mai motivați să meargă la vot”, a declarat jurnalista.

Jurnalista a atras atenția asupra importanței rezultatului pentru Senat, unde republicanii ar putea pierde majoritatea.

„Se duce, deocamdată, bătălia pentru Senat, dar asta ar fi pentru Trump un dezastru, pentru că i-ar putea bloca numirile”, a afirmat Corina Dragoștescu.

„Statul de drept este așa cum îl construiesc oamenii aleși, nu este un dat divin care coboară pe pământ. Există o legislație și atât, peste tot. Statul de drept depinde de voința oamenilor politici. La fel și aici: dacă lui Trump îi blochează Senatul numirile, statul său de drept se cam clatină.

Cred că și insistența celor care furnizează sondajele pentru media, pentru site-uri și televiziuni, precum și piața de sondaje, care este enormă în Statele Unite, îi fac pe oameni să creadă: „Măi, dacă tot pierd republicanii, de ce să mă mai duc la vot?”. Asta, în condițiile în care toate sondajele arată scăderea popularității lui Trump și faptul că republicanii ar putea pierde inclusiv Senatul”, a explicat jurnalista.

În analiza sa, Corina Drăgotescu a indicat nemulțumirea economică drept unul dintre factorii care alimentează competiția electorală. Jurnalista a descris scrutinul drept o confruntare strânsă, în care mobilizarea alegătorilor și rezultatele pentru Senat vor conta în configurația politică de după alegeri.

„Miza este foarte mare și, în primul rând, nemulțumirea economică determină această bătălie foarte strânsă și dură pentru alegerile de la jumătatea mandatului. O să vedem la sfârșitul zilei”, a conchis Corina Dragoștescu.