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Trump promite că SUA nu vor mai finanța Israelul începând de la finalul anului 2026: „Am făcut o înțelegere eu și cu Bibi. Oprim finanțarea”

Trump promite că SUA nu vor mai finanța Israelul începând de la finalul anului 2026: „Am făcut o înțelegere eu și cu Bibi. Oprim finanțarea”
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Președintele american Donald Trump a declarart marți că a ajuns la o înțelegere cu premierul israelian Benjamin Netanyahu prin care Washington DC nu va mai finanța Israelul. Înțelegerea va intra în vigoare de la finalul acestui an. 

SUA obișnuiau să trimită fonduri de 4 miliarde de dolari Israelului anual, însă, Trump a declarat la un interviu pentru Fox News că Israelul nu mai are nevoie de finanțare, potrivit Reuters.

Trump s-a răzgândit, nu va mai finanța Israelul cu 4 miliarde $ anual până în 2028

Trump încheiase anterior un memorandum al înțelegerii prin care SUA se angajau să finanțeze anual Israelul cu un ajutor militar în valoare de 3,8 miliarde de dolari. Acordul urma să expire în anul 2028.

„Acum, pe măsură ce am plătit Israelul, Bibi Netanyahu și eu am făcut o înțelegere că vom finanța Israelul cu 4 miliarde de dolari pe an și am făcut o înțelege cu câteva luni în urmă că vom opri finanțarea. Ei sunt de acord cu asta.”, a spus președintele.

„Am fost deja de acord că la finalul acestui an nu vom mai finanța Israelul începând de la finalul acestui an. Acum vom mai ajuta Israelul doar dacă ei au nevoie”, a spus Trump.

„Israelul poate cumpăra ce-și dorește. Așa și Europa. Noi fabricăm cele mai puternice arme din lume. Israelul este de mare ajutor. Doar că noi suntem mari, iar israelienii sunt un stat mic”, a adăugat Trump.

„Dacă oamenii s-au săturat de mine în SUA, mă voi muta în Israel și voi deveni prim-ministru acolo. Am 99% popularitate acolo”, a glumit Trump.

Întrebat de ce a tăiat finanțarea Israelului, Trump a răspuns:

„Pentru că nu mai are nevoie”. 

Benjamin Netanyahu declarase în ultimele luni că are de gând să reducă dependența Israelului de producția militară a Statelor Unite și că țara sa ar trebui să-și ducă operațiunile militare pe cont propriu.

Context: Cine sunt americanii care l-au criticat pe Trump pentru că ajută Israelul

El a acuzat că democrații și politicieni de extrema stângă l-au atacat constant pe motiv că a finanțat războaiele Israelului cu banii americanilor. Majoritatea democraților s-au declarat a fi de partea Palestinei și pentru încetarea imediată a războiului cu Iran.

În ultimul an, președintele a fost criticat inclusiv de foști susținători, de la jurnaliști și comentatori politici ca Tucker Carlson, Alex Jones și Nick Fuentes, până la votanții anti-Israel ce și-au exprimat nemulțumirile și au propagat teorii conspiraționiste antisemite pe platforma X a lui Elon Musk.

Suportul public pentru Israel din partea populației SUA a scăzut treptat de la începerea Războiului din Fâșia Gaza.

  • Sursa Video: Fox News
  • Sursa Foto: White House
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