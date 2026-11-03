Anunț neașteptat de la Casa Albă în ziua alegerilor: Melania Trump va organiza o întâlnire între reprezentanții Rusiei și Ucrainei la Washington. „Un moment extraordinar în istoria Americii”

Casa Albă a anunțat, marți, că Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, va organiza personal o întâlnire între reprezentanții Rusiei și Ucrainei în Statele Unite.
Într-o declarație, Casa Albă a afirmat că Melania Trump „va reuni personal reprezentanții Rusiei și Ucrainei la Casa Albă”.
„Acest eveniment reprezintă un moment extraordinar în istoria Americii.”
„Doamna Trump a inițiat în mod independent un proces de dialog între cele două națiuni aflate în conflict și a reușit să obțină un armistițiu în orașul Oleshky și în regiunea Herson din jur. Această realizare reprezintă o inițiativă diplomatică fără precedent din partea unei Prime Doamne americane.“, se mai arată în nota publicată de Casa Albă.
S-a menționat, de asemenea, că Melania Trump va face o declarație cu privire la Oleshky joi, 5 noiembrie, la Casa Albă.
Cu toate acestea, declarația nu a precizat pe cine a invitat Melania Trump la întâlnire sau când ar putea avea loc aceasta.
Reamintim că pe 23 octombrie, Casa Albă a anunțat că Melania Trump a reușit să obțină un armistițiu între Rusia și Ucraina în orașul Oleshky, ocupat de ruși, unde se desfășoară în prezent o catastrofă umanitară. Armistițiul s-a încheiat pe 1 noiembrie. Sâmbătă, prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a anunțat că aproape 800 de locuitori din Oleșki au fost evacuați și au ajuns pe teritoriul controlat de Ucraina.
Ulterior, ea a lăsat să se înțeleagă că ar putea efectua o vizită personală în Ucraina, pe fondul unor informații potrivit cărora ar fi contribuit la negocierea armistițiului din Oleshky.