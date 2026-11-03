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Europarlamentarul Gheorghe Piperea anunță posibilitatea unei alianțe electorale dintre AUR și fostul număr doi din partidul lui Simion

Ruxandra Radulescu
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Odată cu venirea la putere a unui nou Guvern, format, în mare parte, din miniștri social democrați, europarlamentarul Gheorghe Piperea este de părere că mișcarea suveranistă ar beneficia de pe urma unei alianțe politice dintre AUR și partidul Acțiunea Conservatoare (ACT), fondată de Claudiu Târziu, fost co-președinte al partidului Alianța pentru Unirea Românilor. Europarlamentarul a mai adăugat la ediția de marți a emisiunii „Ai aflat cu Ionuț Cristache” că foștii membri AUR din formațiunea ACT au avut „o colaborare bună” și în Parlamentul European.

La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache referitoare la posibilitatea ca formațiunea lui Simion să „strângă rândurile cu celelalte partide desprinse din AUR”, Gheorghe Piperea a menționat că o alianță „politică sau electorală” cu ACT ar fi un demers „natural”.

„Eu vă zic cu cine ar trebui să strângem rândurile cu partidul domnului Târziu și partidul domnului Sturdza, care se numește ACT, Acțiunea Conservatoare. Ei sunt niște aliați naturali ai noștri. Sunt oameni calculați, moderați, care sunt conservatori adevărați”, a afirmat europarlamentarul.

De asemenea, Piperea a adăugat că formațiunea lui Cladiu Târziu, din care face parte și Șerban Sturdza, fostul europarlamentar AUR și actual membru ACT, se aliniază valorilor partidului AUR.

„Poate fi o alianță electorală sau politică, se poate întâmpla chestiunea asta. Atât Claudiu Târziu cât și Șerban Sturdza colaborează foarte bine cu AUR și au rareori poziții divergente cu noi. „, a declarat Gheorghe Piperea.

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