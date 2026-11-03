Ciclonul Agneta face ravagii în România. Cod roșu de inundații în trei localități și rafale de vânt de peste 50 km/h în Capitală

Vremea rea face prăpăd în toată țara. În această dimineață, o avertizare de cod roșu de inundații a fost emisă în trei localități din județul Constanța. În ultimele ore, cantitatea de precipitații acumulată în zona respectivă a ajuns la 80 de litri pe metru pătrat. Și Capitala este lovită de vremea extremă.

Bucureștiul și zeci de județe din țară se află sub cod galben de vânt puternic, dar și ploi cu până la 40 de litri de apă pe metru pătrat, cauzate de ciclonul Agneta.

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În Constanța, ploile au făcut ravagii. Până diseară la ora 20:00, județul se află sub cod portocaliu de vreme rea. Între Eforie Sud și Eforie Nord, circulația trenurilor a fost oprită din cauza faptului că terasamentul căii ferate a cedat.

La un hotel din Eforie, pagubele sunt considerabile. Subsolul clădirii a fost inundat, iar camerele în care locuiau angajații au fost distruse în totalitate. Un reprezentant al hotelului a precizat pentru Știrile Pro TV că pentru a remedia situația costurile se ridică la 100.000 de euro.

„Avem 7 camere plus bucătăriile, plus sălile de vase. Deci se vede câtă apă este. Este foarte grav, mai ales subsolul. Avem probleme mari. Este apă până la genunchi. Avem camere la subsol care sunt pline cu apă. Au distrus toată mobila, păturile le avem ruginite, bucătăria este inundată. Tot avem inundat”, a transmis un reprezentant al hotelului pentru sursa citată anterior.

Vremea rea a lovit și Capitala

Nici în Capitală situația nu este mai bună. Rafalele puternice de vânt de peste 50 de km pe oră au smuls copaci din rădăcină, panouri publicitare și țigle de pe acoperișuri. În sectorul 2, un șofer s-a răsturnat cu mașina într-o intersecție. În sectorul 3, un copac a căzut peste două mașini parcate.

Vremea severă afectează o mare parte din sudul și sud-estul țării. Este în vigoare și un cod galben de precipitații abundente, valabil până mâine dimineață, la ora 10:00, pentru opt județe, printre care Dolj, Olt, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov și municipiul București. În Dobrogea situația este cea mai gravă. Județul Constanța se află sub cod portocaliu de precipitații abundente, iar efectele deja încep să se vadă.