Când a fost ultima oară când republicanii au pierdut ambele camere ale Congresului. Consecințele care au urmat pentru americani și întreaga lume

„Teribile” – a spus președintele George W. Bush după ce republicanii au pierdut majoritatea în ambele camere ale Congresului. „Bîneînțeles că sunt dezamăgit de rezultatul alegerilor și ca lider al Partidului Republican, îmi asum o mare parte din responsabilitate”.

Pe 7 noiembrie 2006,alegerile de la mijlocul celui de-al doilea mandat au fost câștigate de Partidul Democrat.



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Cu un dezastru similar s-a mai înfruntat și președintele democrat Barack Obama, când democrații au pierdut controlul asupra ambelor camere după ce republicanii au câștigat alegerile din 2014.

Valul albastru din 2006 a adus prima femeie la șefia unei camere din Congres

Democrații au obținut majoritate în Camera Reprezentanților și în Senat, precum și posturi de guvernatori în șase state. Valul albastru a fost rezultatul politicilor eșuate ale republicanilor din anii 2005-2006.

Din ianuarie 2007, Nancy Pelosi a devenit prima femei președinte a Camerei Reprezentanților din istorie . Harry Reid a devenit noul lider al majorității democrate din Senat.

Totuși, trebuie reamintit că la alegerile din 2002, Bush a fost primul președinte american din 1934 , în timpul căruia propriul partid a menținut controlul asupra Congresului și chiar a câștigat noi mandate. A fost ultimul președinte american care a atins această performanță.

Motivele pentru care republicanii au pierdut alegerile din 2006

Neoconservatorismul a devenit un trend popular la începutul anilor 2000 și Bush a avut o rată de favorabilitate crescută aproape la maxim după atacurile de la 11 septembrie și războiul din Afganistan.Popularitatea lui Bush s-a prăbușit după războiul din Irak desfășurat în 2003, dar asta nu i-a afectat șansele de realegere în 2004, nici șansele republicanilor de a menține controlul asupra Congresului.

Pentru cum a gestionat efectele uraganului Katrina care a inundat New Orleans și transformarea unei operațiuni de eliberare a Irakukui într-un război nesfârșit și costisitor după lansarea insurgenței, americanii au vrut o schimbare.Autoritățile federale și locale au fost criticate dur pentur cum s-au pregătit și au răspuns în fața problemelor cauzate de dezastrul din Lousiana. Directorul FEMA, Michael D. Brown, a demisionat din funcție.

Prăbușirea bulei imobiliare a fost un alt factor.

Care au fost consecințele

Recesiunea a debutat în 2007, iar în 2008, a avut loc crahul de pe Wall Street, rezultând falimentarea companiei Lehman Brothers și a băncilor Goldman Sachs, Morgan Stanley și Merill Lynch.

Barack Obama a fost ales ca primul președinte de culoare al SUA după alegerile prezidențiale pe 4 noiembrie 2008, marcând începutul unei epoci democrate de opt ani.

În timpul președinției lui Obama, democrații au votat legi pentru a contracara criza financiară. Președintele a început să retragă trupele din Irak și să susțină mișcările Primăverii Arabe, rezultând războaie civile în Siria, Irak și Libia. Gruparea Daesh a proclamat în 2014 crearea Statului Islamic al Siriei și al Irakului – milioane de refugiați din Siria și Irak au pătruns în Europa și mai mai multe atacuri teroriste cu sute de morți au fost comise de simpatizanți ai ISIS în Franța, Regatul Unit și chiar și la Bruxelles.

Rusia a anexat peninsula ucraineană Crimeea și s-a declanșat războiul separatist din Donbas, Regatul Unit a ieșit din UE, iar republicanii l-au nominalizat pe Donald Trump candidat la președinție, alegerile din 2016 fiind câștigate de acesta, ceea ce a marcat începutul epocii „MAGA” de 10 ani

Republicanii pierd alegerile din 2026 după ce Trump a repetat greșelile lui Bush

În primii doi ani de la revenirea de la Casa Albă în ianuarie 2025, actualul președinte republican Donald Trump nu se bucură de popularitate precum Bush.

Și-a început președinția cu concedierea angajaților federali și implementarea agendei din Project 2025.

A impus tarife pentru toate țările la cel mai înalt nivel de la Marea Depresiune și a redus cheltuielile prin Legea Un Singur Proiect de Lege Amplu și Reușit și a economisit banii americanilor prin Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală condus de miliardarul Elon Musk.

A retras sau redus fondurile pentru ONU, a retras SUA din Acordul Climatic și din OMS, și a desființat USAID. A intervenit în achizițiile media (cumpărarea Warner Bros. de către Skydance). Și-a promovat propria criptomonedă.

A redenumit Lacul Ontario, Muntele Denali, Golful Mexic, Aeroportul Internațional din Miami și Centrul de Arte John. F. Kennedy. A inițiat construirea unei noi săli de bal la Casa Albă. A favorizatconstruirea centrelor de date și a redenumit Inteligența Artificială în Superinteligență, marcând începutul „bulei AI” care s-ar putea termina dezastruos pentru economia Americii;

A revocat politicile de diversitate ale administrației președintelui democrat Joe Biden și a favorizat reducerea taxelor pentru miliardari;

A crescut finanțarea pentru serviciile de deportarea migranților ilegali (ICE) și a securizat frontiele SUA cu Mexic, cu toate că au rezultat violențe în Michigan.

A mediat acordurile de pace dintre Israel și Palestina, Thailanda și Cambodgia, Armenia și Azerbaidjan, RD Congo și Rwanda, Egipt și Etiopia, Serbia și Kosovo. A revendicat Premiul Nobel pentru Pace, și cu toate că nu l-a primit, Maria Machado, șefa opoziției din Venezuela, i-a dăruit medalia câștigată.

Pe 22 iunie 2025, Trump a devenit primul președinte american care a atacat Iranul, bombardând trei centrale nucleare suspectate pentru îmbogățirea uraniului. După mai multe atacuri în care a scufundat vase ale narcoteroriștilor în Caraibe, pe 3 ianuarie 2026, președintele Trump a ordonat un atac militar în Venezuela pentru capturarea dictatorului Nicolas Maduro.

Pe 28 februarie 2026, alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu, Donald Trump a autorizat declanșarea Operațiunii Epic Fury pentru bombardarea Iranului, după ce a acuzat regimul islamic că refuză să negocieze și să înceteze programul de înarmare nucleară. Liderul suprem iranian Ali Khamenei a fost ucis în urma bombardamentelor israeliene. Iranul a ripostat dur, blocând tranzitul petrolier din strâmtoarea Ormuz și declanșând cea mai gravă criză petrolieră din 1979 încoace.

Trump se laudă că a scăzut la zero numărul migranților ilegali, reducând populația de migranți ilegali la 2,3 milioane. 3 milioane de migranți ilegali au fost deportați.

Trump are acum 37% rată de aprobare și 60% rată de dezaprobare a politicilor sale. Zeci de milioane de americani din clasa de mijloc resimt din greu efectele crizei energetice și a creșterii costurilor vieții după implementarea AI la scară largă. Rata șomajului a ajuns la 4,2% în septembrie 2026. Prețul la benzină a crescut la 4 dolari.

Sursa Foto: The White House